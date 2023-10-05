Отсутствие отопления привело к взрыву в многоэтажке в Башкирии

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Появились подробности произошедшего пожара в Янауле. Взрыв мог произойти из-за того, что мужчина замёрз без отопления и решил согреться, включив все конфорки, сообщает SHOT.
Напомним, инцидент случился вчера в пятиэтажном доме. В результате взрыва двадцатисемилетний парень получил ожоги и был экстренно госпитализирован.
Оказывается, в двухкомнатной квартире было слишком холодно. Чтобы согреться, он включил все четыре конфорки на газовой плите на кухне. После этого парень пошёл смотреть телевизор. Через какое-то время произошёл «хлопок».
Также по данным SHOT молодой человек работал автослесарем.
Обстоятельствами произошедшего занимается прокуратура.