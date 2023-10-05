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Published Сегодня, 06:47

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Updated Сегодня, 08:15

Отсутствие отопления привело к взрыву в многоэтажке в Башкирии

Отсутствие отопления привело к взрыву в многоэтажке в Башкирии

5 октября 2023, 06:47
Фото: 1MI
За жизнь человека борются врачи.

Появились подробности произошедшего пожара в Янауле. Взрыв мог произойти из-за того, что мужчина замёрз без отопления и решил согреться, включив все конфорки, сообщает SHOT.

Напомним, инцидент случился вчера в пятиэтажном доме. В результате взрыва двадцатисемилетний парень получил ожоги и был экстренно госпитализирован.

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме Башкирии
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Оказывается, в двухкомнатной квартире было слишком холодно. Чтобы согреться, он включил все четыре конфорки на газовой плите на кухне. После этого парень пошёл смотреть телевизор. Через какое-то время произошёл «хлопок».

Также по данным SHOT молодой человек работал автослесарем.

Обстоятельствами произошедшего занимается прокуратура.

#Происшествия#Новости Башкирии#Взрыв#Происшествие#Идэль Гумеров#Янаул
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