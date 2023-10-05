Правительство: снижение цен на дизель зафиксировано в 81 субъекте России

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В связи с этим, вице-премьер Александр Новак призвал компании передать снижение биржевых цен на мелкий опт как можно скорее, пишет RT.
Кроме того, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже наблюдалось снижение цен на бензин и дизельное топливо — соответственно на 16% и 21%.
Также было замечено, что Федеральная антимонопольная служба начала рассматривать несколько дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по поводу возможного завышения цен на топливо.