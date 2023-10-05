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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Правительство: снижение цен на дизель зафиксировано в 81 субъекте России

5 октября 2023, 12:22
Правительство сообщает, что в 81 регионе России цены на дизельное топливо в мелком опте уменьшились. Среднее снижение составило 4900 рублей за тонну. Обратим внимание, что стоимость может изменяться в зависимости от типа топлива и колеблется от 500 до 15000 рублей за тонну.

В связи с этим, вице-премьер Александр Новак призвал компании передать снижение биржевых цен на мелкий опт как можно скорее, пишет RT.

Кроме того, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже наблюдалось снижение цен на бензин и дизельное топливо — соответственно на 16% и 21%.

Также было замечено, что Федеральная антимонопольная служба начала рассматривать несколько дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по поводу возможного завышения цен на топливо.

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