Правительство: снижение цен на дизель зафиксировано в 81 субъекте России

Правительство сообщает, что в 81 регионе России цены на дизельное топливо в мелком опте уменьшились. Среднее снижение составило 4900 рублей за тонну. Обратим внимание, что стоимость может изменяться в зависимости от типа топлива и колеблется от 500 до 15000 рублей за тонну.