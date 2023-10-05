Подросток забрал ключи у родителей, и его друзья разбились насмерть в Башкирии

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 04:55
В Альшеевском районе случилась страшная авария. Машина съехала в кювет и перевернулась. В итоге погибли трое пассажиров.
Всё началось с того, что шестнадцатилетний мальчишка без спроса матери взял ключи от кроссовера, собрал друзей и поехал кататься в ночь. Выехав из Раевки, парень не справился с управлением — машина съехала с дороги и опрокинулась. Судя по фотографиям прокуратуры, она не подлежит восстановлению.
Однако ущерб автомобилю — не самое страшное. В ДТП погибли двое молодых людей — мальчишка в возрасте тринадцати лет и юноша в возрасте девятнадцати лет. Водитель и его знакомый попали в больницу. Ещё один скончался в реанимации.
На место аварии выезжал прокурор Альшеевского района, руководство УГИБДД Башкирии, а также эксперты криминалисты. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.