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Published Сегодня, 04:41

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

В аварии в Башкирии погибли трое людей

Подросток забрал ключи у родителей, и его друзья разбились насмерть в Башкирии

5 октября 2023, 04:41
Фото: Пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

В аварии в Башкирии погибли трое людей

Авария произошла на автодороге «Стерлитамак — Раевский»

В Альшеевском районе случилась страшная авария. Машина съехала в кювет и перевернулась. В итоге погибли трое пассажиров.

Всё началось с того, что шестнадцатилетний мальчишка без спроса матери взял ключи от кроссовера, собрал друзей и поехал кататься в ночь. Выехав из Раевки, парень не справился с управлением — машина съехала с дороги и опрокинулась. Судя по фотографиям прокуратуры, она не подлежит восстановлению.

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Однако ущерб автомобилю — не самое страшное. В ДТП погибли двое молодых людей — мальчишка в возрасте тринадцати лет и юноша в возрасте девятнадцати лет. Водитель и его знакомый попали в больницу. Ещё один скончался в реанимации.

На место аварии выезжал прокурор Альшеевского района, руководство УГИБДД Башкирии, а также эксперты криминалисты. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

#Происшествия#ДТП#Новости Башкирии#Происшествие#Идэль Гумеров#Альшеевский район
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