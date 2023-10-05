Подросток забрал ключи у родителей, и его друзья разбились насмерть в Башкирии

Всё началось с того, что шестнадцатилетний мальчишка без спроса матери взял ключи от кроссовера, собрал друзей и поехал кататься в ночь. Выехав из Раевки, парень не справился с управлением — машина съехала с дороги и опрокинулась. Судя по фотографиям прокуратуры, она не подлежит восстановлению.