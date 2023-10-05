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Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

За смерть известной блогерки житель Башкирии ответит перед судом

Дело о страшной гибели племянницы известного в Башкирии певца направили в суд

5 октября 2023, 08:36
Фото: 1MI

За смерть известной блогерки житель Башкирии ответит перед судом

Надзорное ведомство считает, что водитель был пьян. У женщины остались трое детей.

Прокуратура направила в суд дело о смерти племянницы известного певца.

8 мая 2023 года лайфстайл-блогерка Диана Сафарова погибла в ДТП в Чишминском районе. Также она являлась племянницей певца Анвара Нургалиева. У тридцатидвухлетней женщины остались трое детей.

По мнению певца, виновник аварии был пьян.

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В отношении жителя Чишминского района, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянении, повлекшем смерть человека, споряжённого с оставлением места происшествия. Прокуратура считает, что пьяный водитель ехал на машине на большой скорости по населённому пункту. Не учитывая дистанцию и интервал движения, при обгоне он подрезал автомобиль Дианы Сафаровой. Её «Хонда» потеряла устойчивость и врезалась в забор.

Теперь дело передано в Чишминский районный суд с обвинительным заключением. Обвиняемый частично признал свою вину.

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#Уфа#Прокуратура#Дороги#Происшествие#Идэль Гумеров
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