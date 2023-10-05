Дело о страшной гибели племянницы известного в Башкирии певца направили в суд

В отношении жителя Чишминского района, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянении, повлекшем смерть человека, споряжённого с оставлением места происшествия. Прокуратура считает, что пьяный водитель ехал на машине на большой скорости по населённому пункту. Не учитывая дистанцию и интервал движения, при обгоне он подрезал автомобиль Дианы Сафаровой. Её «Хонда» потеряла устойчивость и врезалась в забор.