Дело о страшной гибели племянницы известного в Башкирии певца направили в суд

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Прокуратура направила в суд дело о смерти племянницы известного певца.
8 мая 2023 года лайфстайл-блогерка Диана Сафарова погибла в ДТП в Чишминском районе. Также она являлась племянницей певца Анвара Нургалиева. У тридцатидвухлетней женщины остались трое детей.
По мнению певца, виновник аварии был пьян.
В отношении жителя Чишминского района, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянении, повлекшем смерть человека, споряжённого с оставлением места происшествия. Прокуратура считает, что пьяный водитель ехал на машине на большой скорости по населённому пункту. Не учитывая дистанцию и интервал движения, при обгоне он подрезал автомобиль Дианы Сафаровой. Её «Хонда» потеряла устойчивость и врезалась в забор.
Теперь дело передано в Чишминский районный суд с обвинительным заключением. Обвиняемый частично признал свою вину.