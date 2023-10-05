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Posted Сегодня, 05:31

Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Об аварии с подростками Башкирии стало известно благодаря системе реагирования

Пили пиво по пути в Стерлитамак. Появились подробности страшной аварии в Башкирии

5 октября 2023, 05:31
Фото: Пресс-служба УГИБД МВД по Башкирии

Об аварии с подростками Башкирии стало известно благодаря системе реагирования

К аварии могло привести алкогольное опьянение.

Стали известны подробности страшной аварии в Альшеевском районе, унёсшей жизни троих молодых людей. О них сообщает Mash Batash.

Напомним, на дороге из Раевки в Стерлитамак разбился кроссовер «Хёндай» с шестнадцатилетним парнем за рулём. Среди ночи водитель не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и перевернулась. Двое погибли на месте, ещё один — в реанимации. Девятиклассник забрал ключи от автомобиля без спроса.

Оказалось, что молодые люди во время поездки пили пиво — об этом могут свидетельствовать бутылки в салоне. После аварии автоматическая система в машине подала сигнал в спасательную службу. Благодаря чему место происшествия нашли по координатам.

Обстоятельства и причины устанавливает полиция.

#Происшествия#Стерлитамак#Смертельное ДТП#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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