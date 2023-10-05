Пили пиво по пути в Стерлитамак. Появились подробности страшной аварии в Башкирии

Напомним, на дороге из Раевки в Стерлитамак разбился кроссовер «Хёндай» с шестнадцатилетним парнем за рулём. Среди ночи водитель не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и перевернулась. Двое погибли на месте, ещё один — в реанимации. Девятиклассник забрал ключи от автомобиля без спроса.