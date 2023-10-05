Пили пиво по пути в Стерлитамак. Появились подробности страшной аварии в Башкирии

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Стали известны подробности страшной аварии в Альшеевском районе, унёсшей жизни троих молодых людей. О них сообщает Mash Batash.
Напомним, на дороге из Раевки в Стерлитамак разбился кроссовер «Хёндай» с шестнадцатилетним парнем за рулём. Среди ночи водитель не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и перевернулась. Двое погибли на месте, ещё один — в реанимации. Девятиклассник забрал ключи от автомобиля без спроса.
Оказалось, что молодые люди во время поездки пили пиво — об этом могут свидетельствовать бутылки в салоне. После аварии автоматическая система в машине подала сигнал в спасательную службу. Благодаря чему место происшествия нашли по координатам.
Обстоятельства и причины устанавливает полиция.