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Updated Сегодня, 12:48

Первому в РФ парапутешественнику подарят морское путешествие к маяку Анива

5 октября 2023, 12:38
Министр туризма островного региона Артем Лазарев провел встречу с первым русским парапутешественником, который к тому же является уроженцем Сахалина. Игорь Скикевич известен не только как любитель странствий, но и как изобретатель: его инженерные находки сделали мир доступнее для людей с ОВЗ.

Сегодня мужчина, которому инвалидная коляска не мешает постоянно находиться в движении, является дважды лауреатом международной национальной премии «Русский путешественник» и обладателем престижной награды «Хрустальный компас». Кроме того, Скикевич, как он сам неоднократно признавался, для своих соотечественников выступает человеком-мотиватором. Игорь стремится «достать» из людей внутренние резервы, ободрить их, помочь в реабилитации и адаптации людям с ОВЗ с помощью вовлечения в туризм. Для этого он даже разработал собственную авторскую программу «Верить в себя, жить по мечте».

На встрече министр туризма обсудил с парапутешественником доступность популярных достопримечательностей Сахалинской области для людей с ОВЗ. Игорь Скикевич, по его словам, уже побывал на многих локациях Сахалина и Курил. На очереди в его маршруте — северная часть региона. Кроме того, инвалид мечтает побывать на маяке Анива. По мнению Артема Лазарева, мечты обязательно должны исполняться. Поэтому в ближайшее время для Скикевича организуют путешествие по морю, чтобы он с воды мог вживую увидеть знаменитый маяк во всей красе.

Фото: правительство Сахалинской области
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