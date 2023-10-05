Ограничения вводятся возле парка «Кашкадан» в Уфе: узнали детали

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
7 октября в Уфе, в парке культуры и отдыха «Кашкадан», будет проходить Всероссийский день ходьбы. Участникам предстоит преодолеть 2023 метра. Мероприятие состоится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», который является частью национального проекта «Демография».
В связи с этим с 24:00 6 октября до 16:00 7 октября будет закрыт проезд-дублер улицы Маршала Жукова, который проходит вдоль парка.
Администрация просит учитывать ограничение при планировании поездок.