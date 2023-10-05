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Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Ограничения вводятся возле парка «Кашкадан» в Уфе: узнали детали

Ограничения вводятся возле парка «Кашкадан» в Уфе: узнали детали

5 октября 2023, 11:39
Фото: 1MI
Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Уфы

7 октября в Уфе, в парке культуры и отдыха «Кашкадан», будет проходить Всероссийский день ходьбы. Участникам предстоит преодолеть 2023 метра. Мероприятие состоится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», который является частью национального проекта «Демография».

В связи с этим с 24:00 6 октября до 16:00 7 октября будет закрыт проезд-дублер улицы Маршала Жукова, который проходит вдоль парка.

Администрация просит учитывать ограничение при планировании поездок.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Парк
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