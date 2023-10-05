Ограничения вводятся возле парка «Кашкадан» в Уфе: узнали детали

7 октября в Уфе, в парке культуры и отдыха «Кашкадан», будет проходить Всероссийский день ходьбы. Участникам предстоит преодолеть 2023 метра. Мероприятие состоится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», который является частью национального проекта «Демография».