Новый сенатор, взрыв в многоэтажке и упавший рабочий в шахту

Преподаватель популярного вуза Уфы отдал мошенникам 2,3 млн рублей. Утром преподавателю УГНТУ пришло сообщение якобы от ректора, в котором говорилось, что ему следует ожидать письма от министра науки и высшего образования РФ. Через несколько часов «заместитель министра» написал и предупредил, что мошенники хотят получить доступ к данным преподавателя, поэтому для безопасности ему назначат некоего куратора из ФСБ. По традиционной схеме мошенников для сохранности денег их нужно было обналичить. В конечном итоге наивный мужчина не только отправил свои деньги мошенникам, но и чуть было не взял кредит на полтора миллиона рублей. Остановил преподавателя его брат, вместе они отменили заявку на выдачу кредита и обратились в полицию. Следствие возбудило уголовное дело.