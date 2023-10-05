Новый сенатор, взрыв в многоэтажке и упавший рабочий в шахту

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Уфимка Олеся обратилась за косметологическими услугами в клинике, однако результат её шокировал. Она пришла в клинику для того, чтобы сделать SMAS-лифтинг. Там ей предложили поднять мощность ультразвукового аппарата, которым делается процедура, до самого высокого уровня. Клиентка сопротивлялась, говоря, что ей больно. Однако косметолог не вняла просьбам Олеси и поднимала мощность, мол, надо просто потерпеть. На следующий день Олеся обнаружила отёк и покраснение на одной из щёк, а также поднялась температура тела.
Инцидент произошел на шахте «Скипо-Клетевая» в Учалинском районе, во время разбора технологической конструкции, на глубине 440 метров. Двоих рабочих с тяжёлыми травмами доставили в Учалинскую больницу. Ещё один рабочий пропал без вести. В МЧС сообщают, что он мог провалиться на глубину 1200 метров. МЧС России привлекла 10 спасателей и 2 единицы техники. Эвакуация персонала не проводилась, шахта работает в штатом режиме.
Инцидент случился вчера в пятиэтажном доме. В результате взрыва двадцатисемилетний парень получил ожоги и был экстренно госпитализирован. Взрыв газа произошел в многоквартирном доме Башкирии Узнать подробнее Оказывается, в двухкомнатной квартире было слишком холодно. Чтобы согреться, он включил все четыре конфорки на газовой плите на кухне. После этого парень пошёл смотреть телевизор. Через какое-то время произошёл «хлопок». Также по данным SHOT молодой человек работал автослесарем. Обстоятельствами произошедшего занимается прокуратура.
Скандальную набережную в Уфе могут переименовать и разделить. Башкирский режиссёр Булат Юсупов предложил назвать набережную Белой «Сердцем Евразии». Набережную реки Уфы начали реконструировать в 2020 году. Теперь на ней есть велосипедные дорожки и прогулочные зоны, однако плитка то и дело «всплывает». На заседании комиссии по культуре Всемирного Курултая башкир Булат Юсупов выдвинул идею новой концепции набережной. Это должно быть не просто место без тематики, а научное и культурное пространство.
На первом заседании Курултая утверждён новый сенатор, который представит Башкирию в Совете федерации. Им стал Олег Голов из «Единой России». Слухи о его выдвижении на новую должность появились 2 дня назад. Его выдвинула партия «Единая Россия» вместо Ирека Ялалова, бывшего мэра Уфы. Мы рассказывали о биографии Олега Голова. Вчера стало известно, что чиновник покидает пост главы Благовещенского района. Это связано с тем, что он перешёл на новую работу — депутатом Курултая. Сегодня ему придётся покинуть новое рабочее место.
Минздрав России усложнит продажу некоторых средств для прерывания беременности. Приказ об этом вышел на сайте правовой информации. Речь идёт о составлении перечня лекарств, предметно-количественному учёту. Это означает, что данные лекарства можно будет получить лишь по рецепту врача на бланке 148-1/у-8. Из свободного оборота они изымаются. Приказ касается средств, основанных на таких действующих веществах, как мизопростол и мифепристон. Во избежание нежелательной беременности ещё можно купить экстренные контрацептивы на основе левоноргестрела, такие как Постинор, Эскапел, Мирена.
Врачам в Башкирии будут выплачивать миллионы. Это предложение касается молодых врачей, которые начали работать в государственных медицинских учреждениях Башкирии с начала 2021 года и занимаются медицинским обслуживанием населения, составляющего менее 25 тысяч человек. Размер выплаты составит 3 млн рублей, которые будут выплачиваться в течение трех лет — по одному миллиону рублей в год. Главное условие — обязательная отработка в медицинском учреждении в течение пяти лет.
Преподаватель популярного вуза Уфы отдал мошенникам 2,3 млн рублей. Утром преподавателю УГНТУ пришло сообщение якобы от ректора, в котором говорилось, что ему следует ожидать письма от министра науки и высшего образования РФ. Через несколько часов «заместитель министра» написал и предупредил, что мошенники хотят получить доступ к данным преподавателя, поэтому для безопасности ему назначат некоего куратора из ФСБ. По традиционной схеме мошенников для сохранности денег их нужно было обналичить. В конечном итоге наивный мужчина не только отправил свои деньги мошенникам, но и чуть было не взял кредит на полтора миллиона рублей. Остановил преподавателя его брат, вместе они отменили заявку на выдачу кредита и обратились в полицию. Следствие возбудило уголовное дело.