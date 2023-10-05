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Озвучены приговоры по делу о взрыве на заводе в Уфе

Неосторожность и взрыв: суд озвучил приговоры виновным во взрыве на предприятии в Уфе

5 октября 2023, 03:11
Фото: 1MI

Озвучены приговоры по делу о взрыве на заводе в Уфе

На скамье подсудимых оказались трое инженерно-технических работника

Орджоникидзевский районный суд озвучил приговоры по делу о взрыве на предприятии «Уфаоргсинтез». Сроки получили 3 инженерно-технических работника.

Напомним, более 2 лет назад — в январе 2021 года взрыв произошёл на заводе «Уфаоргсинтез» на северной промзоне Уфы. Яркое зарево озарило город поздним вечером, а на тушение пожара ушло несколько часов. Из-за взрыва и пожара погиб один рабочий, ещё один — пострадал.

По итогам следствия и судебного разбирательства, суд пришёл к выводу, что в трагедии на производстве виноваты сотрудники предприятия. Обвинения предъявлены начальнику производства синтетического этилового спирта, ведущему инженеру-технологу и инженеру технологу. В прокуратуре сообщили, что суд признал их виновность в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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Суд приговорил работников к лишению свободы на срок от двух до двух с половиной лет условно с испытательным сроком на два года. Также им запрещено работать на опасных предприятиях нефтеперерабатывающего комплекса и органического синтеза на протяжении года.

Прокуратура не согласны с решением суда.

#Уфа#Прокуратура#Суд#Новости Уфы#Происшествие#Идэль Гумеров
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