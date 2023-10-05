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Published Сегодня, 15:05

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Updated Сегодня, 15:12

«Не справляются»: власти признали хаос в работе общественного транспорта в Уфе

«Не справляются»: власти признали хаос в работе общественного транспорта в Уфе

5 октября 2023, 15:05
Фото: 1MI
Проведение проверок побуждает перевозчиков менять подвижной состав.

В администрации Уфы признали, что общественный транспорт не может справиться с большим потоком пассажиров в некоторых районах города. Недавняя проверка выявила, что автобусы, проезжающие мимо остановки «Хлебзавод №5», не могут обслужить всех жителей.

В мэрии отмечают, что большое количество уфимцев, перемещающихся из Зеленой рощи в центр и обратно, сталкиваются с проблемой недостатка транспорта. Переполненные автобусы, опоздания на работу и учебу вызывают справедливое недовольство жителей города. Перевозчикам предлагают рассмотреть возможность смены подвижного состава с малого на средний и со среднего на большой.

Ранее Mkset сообщал, что жители Уфы неоднократно жалуются на общественный транспорт. Подробнее о проблемах на дорогах в час пик в спальном районе Уфы, можно узнать в сюжете.

#Общество#Город#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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