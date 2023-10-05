«Не справляются»: власти признали хаос в работе общественного транспорта в Уфе

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
В администрации Уфы признали, что общественный транспорт не может справиться с большим потоком пассажиров в некоторых районах города. Недавняя проверка выявила, что автобусы, проезжающие мимо остановки «Хлебзавод №5», не могут обслужить всех жителей.
В мэрии отмечают, что большое количество уфимцев, перемещающихся из Зеленой рощи в центр и обратно, сталкиваются с проблемой недостатка транспорта. Переполненные автобусы, опоздания на работу и учебу вызывают справедливое недовольство жителей города. Перевозчикам предлагают рассмотреть возможность смены подвижного состава с малого на средний и со среднего на большой.
Ранее Mkset сообщал, что жители Уфы неоднократно жалуются на общественный транспорт. Подробнее о проблемах на дорогах в час пик в спальном районе Уфы, можно узнать в сюжете.