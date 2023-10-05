«Не справляются»: власти признали хаос в работе общественного транспорта в Уфе

В мэрии отмечают, что большое количество уфимцев, перемещающихся из Зеленой рощи в центр и обратно, сталкиваются с проблемой недостатка транспорта. Переполненные автобусы, опоздания на работу и учебу вызывают справедливое недовольство жителей города. Перевозчикам предлагают рассмотреть возможность смены подвижного состава с малого на средний и со среднего на большой.