Не может более шести часов: происходящим в аэропорту Уфы занялись правоохранители

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Ситуация с задержкой рейса находится под контролем Уфимского транспортного прокурора.
Изначально запланированный на 14:30 рейс был перенесен на 21:00 по московскому времени из-за позднего прибытия самолета в уфимский аэропорт. Это стало причиной длительной задержки.
Как известно, компания Red Wings сообщила, что на рейс были зарегистрированы 71 пассажир. В соответствии с федеральными авиационными правилами пассажирам предоставляются необходимые услуги во время ожидания.
Ранее Mkset сообщал, что вчера, 4 октября, была девятичасовая задержка рейса из Уфы. Вылет был изначально запланирован на 8:05, но из-за технических сложностей, возникших при подготовке воздушного судна, его перенесли на 17:00. На рейс зарегистрировано 77 пассажиров. На время ожидания авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.