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Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Не может более шести часов: происходящим в аэропорту Уфы занялись правоохранители

Не может более шести часов: происходящим в аэропорту Уфы занялись правоохранители

5 октября 2023, 13:12
Фото: 1MI
Рейс из Уфы в Стамбул задерживается уже более шести часов и никак не может вылететь. На рейс зарегистрирован 71 пассажир.

Ситуация с задержкой рейса находится под контролем Уфимского транспортного прокурора.

Изначально запланированный на 14:30 рейс был перенесен на 21:00 по московскому времени из-за позднего прибытия самолета в уфимский аэропорт. Это стало причиной длительной задержки.

Как известно, компания Red Wings сообщила, что на рейс были зарегистрированы 71 пассажир. В соответствии с федеральными авиационными правилами пассажирам предоставляются необходимые услуги во время ожидания.

Ранее Mkset сообщал, что вчера, 4 октября, была девятичасовая задержка рейса из Уфы. Вылет был изначально запланирован на 8:05, но из-за технических сложностей, возникших при подготовке воздушного судна, его перенесли на 17:00. На рейс зарегистрировано 77 пассажиров. На время ожидания авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

#Общество#Башкирия#Уфа#Аэропорт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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