Не может более шести часов: происходящим в аэропорту Уфы занялись правоохранители

Ранее Mkset сообщал, что вчера, 4 октября, была девятичасовая задержка рейса из Уфы. Вылет был изначально запланирован на 8:05, но из-за технических сложностей, возникших при подготовке воздушного судна, его перенесли на 17:00. На рейс зарегистрировано 77 пассажиров. На время ожидания авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.