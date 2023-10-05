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Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

«Нашли пока часть ноги»: трое рабочих упали в глубокую шахту в Башкирии

«Нашли пока часть ноги»: трое рабочих упали в глубокую шахту в Башкирии

5 октября 2023, 06:43
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Работы велись на горизонте 420 метров.

В Учалинском районе трое рабочих упали в ствол шахты. Один из них пропал без вести.

Происшествие произошло на шахте «Скипо-Клетевая», принадлежащей АО «Учалинский ГОК». На глубине в 440 метров рабочие разбирали технологическую конструкцию. Однако в процессе демонтажа на них упал электрический столб.

Двоих рабочих с тяжёлыми травмами доставили в Учалинскую больницу. Ещё один рабочий пропал без вести. В МЧС сообщают, что он мог провалиться на глубину 1200 метров.

МЧС России привлекла 10 спасателей и 2 единицы техники. Эвакуация персонала не проводилась, шахта работает в штатом режиме.

Руководство Учалинской ГОК сообщило редакции Mkset, что электрогазосварщик 42 лет получил травмы, несовместимые с жизнью.

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#Происшествия#Новости Башкирии#МЧС#Идэль Гумеров#Учалы
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