«Нашли пока часть ноги»: трое рабочих упали в глубокую шахту в Башкирии

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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В Учалинском районе трое рабочих упали в ствол шахты. Один из них пропал без вести.
Происшествие произошло на шахте «Скипо-Клетевая», принадлежащей АО «Учалинский ГОК». На глубине в 440 метров рабочие разбирали технологическую конструкцию. Однако в процессе демонтажа на них упал электрический столб.
Двоих рабочих с тяжёлыми травмами доставили в Учалинскую больницу. Ещё один рабочий пропал без вести. В МЧС сообщают, что он мог провалиться на глубину 1200 метров.
МЧС России привлекла 10 спасателей и 2 единицы техники. Эвакуация персонала не проводилась, шахта работает в штатом режиме.
Руководство Учалинской ГОК сообщило редакции Mkset, что электрогазосварщик 42 лет получил травмы, несовместимые с жизнью.