Скандальную набережную в Уфе могут переименовать и разделить

Вместе с тем там хотят разместить кино-залы и концертные залы, а также выставочный комплекс на протяжении всего объекта. По мнению автора, на набережной можно будет показывать памятники исторического наследия, достижения сельского хозяйства и промышленный ресурс Башкирии. Отдельно должны быть размещены зоны для причала судов, отдыха, образовательной и научно-популярной деятельности. Кроме того, не должен остаться в стороне вопрос спортивного времяпровождения.