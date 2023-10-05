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Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Известный режиссёр предложил новый план набережной в УФе

Скандальную набережную в Уфе могут переименовать и разделить

5 октября 2023, 07:28
Фото: kurultai.ru/

Известный режиссёр предложил новый план набережной в УФе

Новая концепция предложена на заседании Всемирного Курултая башкир

Башкирский режиссёр Булат Юсупов предложил назвать набережную Белой «Сердцем Евразии».

Набережную реки Уфы начали реконструировать в 2020 году. Теперь на ней есть велосипедные дорожки и прогулочные зоны, однако плитка то и дело «всплывает».

На заседании комиссии по культуре Всемирного Курултая башкир Булат Юсупов выдвинул идею новой концепции набережной. Это должно быть не просто место без тематики, а научное и культурное пространство.

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Вместе с тем там хотят разместить кино-залы и концертные залы, а также выставочный комплекс на протяжении всего объекта. По мнению автора, на набережной можно будет показывать памятники исторического наследия, достижения сельского хозяйства и промышленный ресурс Башкирии. Отдельно должны быть размещены зоны для причала судов, отдыха, образовательной и научно-популярной деятельности. Кроме того, не должен остаться в стороне вопрос спортивного времяпровождения.

«Сердцем Евразии» также называется фестиваль искусств, проводимый в Уфе. А Булат Юсупов — современный режиссёр и популяризатор кино, известный такими фильмами, как «Бабич» о классике башкирской поэзии, «Первая республика» и «Дневник поэта».

Соавтором концепции благоустройства набережной является сценарист Ренад Еникеев.

#Город#Уфа#Новости Уфы#Идэль Гумеров
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