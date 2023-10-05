Скандальную набережную в Уфе могут переименовать и разделить

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Башкирский режиссёр Булат Юсупов предложил назвать набережную Белой «Сердцем Евразии».
Набережную реки Уфы начали реконструировать в 2020 году. Теперь на ней есть велосипедные дорожки и прогулочные зоны, однако плитка то и дело «всплывает».
На заседании комиссии по культуре Всемирного Курултая башкир Булат Юсупов выдвинул идею новой концепции набережной. Это должно быть не просто место без тематики, а научное и культурное пространство.
Вместе с тем там хотят разместить кино-залы и концертные залы, а также выставочный комплекс на протяжении всего объекта. По мнению автора, на набережной можно будет показывать памятники исторического наследия, достижения сельского хозяйства и промышленный ресурс Башкирии. Отдельно должны быть размещены зоны для причала судов, отдыха, образовательной и научно-популярной деятельности. Кроме того, не должен остаться в стороне вопрос спортивного времяпровождения.
«Сердцем Евразии» также называется фестиваль искусств, проводимый в Уфе. А Булат Юсупов — современный режиссёр и популяризатор кино, известный такими фильмами, как «Бабич» о классике башкирской поэзии, «Первая республика» и «Дневник поэта».
Соавтором концепции благоустройства набережной является сценарист Ренад Еникеев.