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Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

В Башкирии без рецептов не будут продавать некоторые контрацептивы

️Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности в Башкирии

5 октября 2023, 08:54
Фото: 1MI

В Башкирии без рецептов не будут продавать некоторые контрацептивы

Соответствующий приказ выпустил Минздрав России

Минздрав России усложнит продажу некоторых средств для прерывания беременности. Приказ об этом вышел на сайте правовой информации.

Речь идёт о составлении перечня лекарств, предметно-количественному учёту. Это означает, что данные лекарства можно будет получить лишь по рецепту врача на бланке 148-1/у-8. Из свободного оборота они изымаются. Приказ касается средств, основанных на таких действующих веществах, как мизопростол и мифепристон.

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Под ограничения чиновников попали также лекарства, содержащие психотропные вещества, наркотические средства, их соли, изомеры и стереоизомеры (например, кодеин). В отдельный список оформлены сильнодействующие и ядовитые средства, такие как пчелиный яд (кроме гелей, мазей, кремов), этиловый спирт, хлороформ.

Во избежание нежелательной беременности ещё можно купить экстренные контрацептивы на основе левоноргестрела, такие как Постинор, Эскапел, Мирена.

Напомним, в Башкирии с начала года умерло 79 малышей до 12 месяцев жизни, 99 — до 4 годиков. Совершеннолетие в 2023 году не застали 181 детей.

#Общество#Минздрав#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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