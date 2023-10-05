️Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности в Башкирии

Речь идёт о составлении перечня лекарств, предметно-количественному учёту. Это означает, что данные лекарства можно будет получить лишь по рецепту врача на бланке 148-1/у-8. Из свободного оборота они изымаются. Приказ касается средств, основанных на таких действующих веществах, как мизопростол и мифепристон.