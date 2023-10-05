Будет ли салют в День республики 11 октября 2023 года в Уфе?

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Как передаёт «КП-Уфа», в администрацию Уфы был направлен запрос о том, будут ли запускаться праздничные фейерверки 11 октября, в День республики. Ответ разочарует часть горожан.
Уфимцы не смогут насладиться разноцветными вспышками и огнями над небом столицы. Мэрия сказала, что планов на салюты нет.
Дело в том, что салюты не полюбились властям ещё в 2021 году. Тогда его не пускали из-за ковида. С началом СВО в рамках борьбы с помпезностью красочное шоу убрали из программы празднования.
При этом ограничения не распространяются на празднование Дня Победы и Дня города.