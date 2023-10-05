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Posted Сегодня, 03:25

Published Сегодня, 03:25

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Мэрия рассказала, будет ли в Уфе салют на День республики

Будет ли салют в День республики 11 октября 2023 года в Уфе?

5 октября 2023, 03:25
Фото: 1MI

Мэрия рассказала, будет ли в Уфе салют на День республики

Тенденция продолжается из года в год

Как передаёт «КП-Уфа», в администрацию Уфы был направлен запрос о том, будут ли запускаться праздничные фейерверки 11 октября, в День республики. Ответ разочарует часть горожан.

Уфимцы не смогут насладиться разноцветными вспышками и огнями над небом столицы. Мэрия сказала, что планов на салюты нет.

Дело в том, что салюты не полюбились властям ещё в 2021 году. Тогда его не пускали из-за ковида. С началом СВО в рамках борьбы с помпезностью красочное шоу убрали из программы празднования.

При этом ограничения не распространяются на празднование Дня Победы и Дня города.

#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#День республики#Идэль Гумеров
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