Какие меры принимает Госдума для защиты потребителей от небезопасных продуктов

Депутат обратился к Минздраву с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, чтобы производители продуктов и напитков выделяли не менее половины площади упаковки под блок с предупредительной информацией о потенциальных рисках. Он также предложил обратиться к существующим стандартам для табачной и алкогольной продукции в этом вопросе.