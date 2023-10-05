Какие меры принимает Госдума для защиты потребителей от небезопасных продуктов

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В своем обращении к главе Министерства здравоохранения Михаилу Мурашко он отметил, что не все продукты и напитки, которые продаются, безопасны для потребителей, поэтому на упаковках размещается информация, предназначенная для определенных групп граждан.
Например, на энергетических напитках указано, что они не рекомендуются детям до 18 лет, беременным женщинам, кормящим матерям, а также людям с повышенной нервной возбудимостью или артериальной гипертензией, пишет RT.
Однако часто эти предупреждения встроены в основной текст информации о продукте и выделены тем же шрифтом, что и остальная информация. В результате многие покупатели просто не замечают эти рекомендации.
Депутат обратился к Минздраву с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, чтобы производители продуктов и напитков выделяли не менее половины площади упаковки под блок с предупредительной информацией о потенциальных рисках. Он также предложил обратиться к существующим стандартам для табачной и алкогольной продукции в этом вопросе.