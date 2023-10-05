Индия, сноуборд и горы: смотрим на уфимку, которая может стать «Мисс Россия-2023»

Татьяна ведет активный образ жизни и активно занимается спортом: играет в волейбол, катается на горных лыжах и сноуборде. Девушка признается, что обожает горы, в связи с чем она мечтает побывать в Швейцарии, известной своими невероятными горными пейзажами. Помимо Швейцарии она хотела бы увидеть северный и южный полюса. Самое необычное путешествие, в которое до этого отправлялась конкурсантка, — Индия, где она прожила год.