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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Индия, сноуборд и горы: смотрим на уфимку, которая может стать «Мисс Россия-2023»

Индия, сноуборд и горы: смотрим на уфимку, которая может стать «Мисс Россия-2023»

5 октября 2023, 08:25
Фото: Татьяна Политова// VK.com
Уфимка Татьяна Политова представляет Башкортостан на национальном конкурсе «Мисс Россия 2023!». Рассказываем, что известно о конкурсантке.

Как рассказывает сама Татьяна, образование она получила в МГТУ СТАНКИН по специальности «автоматизация технологических процессов и производств», однако на этом девушка решила не останавливаться и сейчас продолжает учебу на факультете информатики и вычислительной техники.

В рамках подготовки к конкурсу Татьяна неоднократно принимала участие в различных фотосессиях В рамках подготовки к конкурсу Татьяна неоднократно принимала участие в различных фотосессиях
В рамках подготовки к конкурсу Татьяна неоднократно принимала участие в различных фотосессиях
Фото: "МИСС БАШКОРТОСТАН" официальная страница

Татьяна ведет активный образ жизни и активно занимается спортом: играет в волейбол, катается на горных лыжах и сноуборде. Девушка признается, что обожает горы, в связи с чем она мечтает побывать в Швейцарии, известной своими невероятными горными пейзажами. Помимо Швейцарии она хотела бы увидеть северный и южный полюса. Самое необычное путешествие, в которое до этого отправлялась конкурсантка, — Индия, где она прожила год.

Девушка обожает зимние виды спорта Девушка обожает зимние виды спорта
Девушка обожает зимние виды спорта
Фото: Татьяна Политова// VK.com

Спорт и путешествия — не единственное, что интересует Татьяну. К примеру, она любит русскую классическую литературу и в частности, творчество Булгакова. Её любимая книга — «Мастер и Маргарита». Жизненное мотто девушки — «лучше сделать и пожалеть, чем жалеть о том, чего не сделал».

Полина также интересуется музыкой и посещает фестивали Полина также интересуется музыкой и посещает фестивали
Полина также интересуется музыкой и посещает фестивали
Фото: Татьяна Политова// VK.com
Татьяна уже не в первый раз участвует в конкурсах красоты Татьяна уже не в первый раз участвует в конкурсах красоты
Татьяна уже не в первый раз участвует в конкурсах красоты
Фото: https://vk.com/miss_bashkortostan

Отметим, что на конкурсах красоты Татьяна совсем не новичок. Так, в возрасте 17 лет Татьяна Политова стала победительницей конкурса «Мисс Башкортостан-2019» — девушка выиграла гран-при. Приз победительницы, по информации СМИ, составил 100 тысяч рублей, помимо этого он также получила возможность представлять республику в международных конкурсах красоты.

Девушка также принимала участие в свадебных фотосессиях Девушка также принимала участие в свадебных фотосессиях
Фото: "МИСС БАШКОРТОСТАН" официальная страница

На вопрос о том, что даст её победа в конкурсе красоты, Татьяна отвечает, что титул Мисс Россия позволит ей привлечь больше внимания общественности к социальным и экологическим проблемам.

#Общество#Азамат Нухов
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