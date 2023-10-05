Индия, сноуборд и горы: смотрим на уфимку, которая может стать «Мисс Россия-2023»

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Как рассказывает сама Татьяна, образование она получила в МГТУ СТАНКИН по специальности «автоматизация технологических процессов и производств», однако на этом девушка решила не останавливаться и сейчас продолжает учебу на факультете информатики и вычислительной техники.
Татьяна ведет активный образ жизни и активно занимается спортом: играет в волейбол, катается на горных лыжах и сноуборде. Девушка признается, что обожает горы, в связи с чем она мечтает побывать в Швейцарии, известной своими невероятными горными пейзажами. Помимо Швейцарии она хотела бы увидеть северный и южный полюса. Самое необычное путешествие, в которое до этого отправлялась конкурсантка, — Индия, где она прожила год.
Спорт и путешествия — не единственное, что интересует Татьяну. К примеру, она любит русскую классическую литературу и в частности, творчество Булгакова. Её любимая книга — «Мастер и Маргарита». Жизненное мотто девушки — «лучше сделать и пожалеть, чем жалеть о том, чего не сделал».
Отметим, что на конкурсах красоты Татьяна совсем не новичок. Так, в возрасте 17 лет Татьяна Политова стала победительницей конкурса «Мисс Башкортостан-2019» — девушка выиграла гран-при. Приз победительницы, по информации СМИ, составил 100 тысяч рублей, помимо этого он также получила возможность представлять республику в международных конкурсах красоты.
На вопрос о том, что даст её победа в конкурсе красоты, Татьяна отвечает, что титул Мисс Россия позволит ей привлечь больше внимания общественности к социальным и экологическим проблемам.