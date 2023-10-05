Грамотный рацион позволит снизить воздействие алкоголя на организм

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
По словам Сенатовой, после проникновения этилового спирта в желудок он попадает в печень через кровь, где разлагается до очень токсичного ацетальдегида. Затем ферменты в печени превращают его в уксусную кислоту, которая выводится из организма через почки, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако при систематическом употреблении алкоголя организм не справляется со своей функцией и частично расщепляет этиловый спирт. Таким образом, продукты его окисления продолжают циркулировать в крови, что наносит вред здоровью.
Чтобы минимизировать последствия употребления алкоголя, эксперт рекомендует правильно сбалансировать рацион питания, который может снизить воздействие алкоголя на организм.
Согласно словам Сенатовой, в рацион следует добавить ферментированные продукты и напитки, такие как комбуча, квас и квашеная капуста. Они помогут нормализовать баланс солей в организме и уменьшить вероятность появления головной боли после вечеринок.
Также специалист отметила необходимость потребления минеральных вод для поддержания нормального желчеоттока и детоксикации организма, а также продуктов, богатых витамином B12, таких как печень, яйца, скумбрия и сыр.
Важными компонентами рациона также являются витамин B3, содержащийся в бобовых и цельных злаках, и цинк, который можно получить из тыквенных семечек, чечевицы и морепродуктов. Цинк способствует расщеплению и нейтрализации этилового спирта.
Для профилактики застоя желчи можно также включить в рацион кукурузные рыльца, одуванчик, артишоки или расторопшу. Костный бульон также может быть отличным источником аминокислот, которые полезны для организма.