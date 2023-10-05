Грамотный рацион позволит снизить воздействие алкоголя на организм

По словам Сенатовой, после проникновения этилового спирта в желудок он попадает в печень через кровь, где разлагается до очень токсичного ацетальдегида. Затем ферменты в печени превращают его в уксусную кислоту, которая выводится из организма через почки, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».