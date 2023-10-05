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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Грамотный рацион позволит снизить воздействие алкоголя на организм

5 октября 2023, 10:25
Специалист по питанию Дарья Сенатова поделилась советами о том, как избежать ухудшения здоровья при употреблении алкоголя. Она отметила, что некоторые продукты могут снизить вредное воздействие таких напитков.

По словам Сенатовой, после проникновения этилового спирта в желудок он попадает в печень через кровь, где разлагается до очень токсичного ацетальдегида. Затем ферменты в печени превращают его в уксусную кислоту, которая выводится из организма через почки, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако при систематическом употреблении алкоголя организм не справляется со своей функцией и частично расщепляет этиловый спирт. Таким образом, продукты его окисления продолжают циркулировать в крови, что наносит вред здоровью.

Чтобы минимизировать последствия употребления алкоголя, эксперт рекомендует правильно сбалансировать рацион питания, который может снизить воздействие алкоголя на организм.

Согласно словам Сенатовой, в рацион следует добавить ферментированные продукты и напитки, такие как комбуча, квас и квашеная капуста. Они помогут нормализовать баланс солей в организме и уменьшить вероятность появления головной боли после вечеринок.

Также специалист отметила необходимость потребления минеральных вод для поддержания нормального желчеоттока и детоксикации организма, а также продуктов, богатых витамином B12, таких как печень, яйца, скумбрия и сыр.

Важными компонентами рациона также являются витамин B3, содержащийся в бобовых и цельных злаках, и цинк, который можно получить из тыквенных семечек, чечевицы и морепродуктов. Цинк способствует расщеплению и нейтрализации этилового спирта.

Для профилактики застоя желчи можно также включить в рацион кукурузные рыльца, одуванчик, артишоки или расторопшу. Костный бульон также может быть отличным источником аминокислот, которые полезны для организма.

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