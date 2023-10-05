mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Дожди и туманы накроют Башкирию уже на днях

Дожди и туманы накроют Башкирию уже на днях

5 октября 2023, 09:27
Фото: 1MI
Данные были предоставлены республиканскими синоптиками.

В пятницу, 6 октября, жители региона должны готовиться к пасмурной погоде с просветами. По территории республики пройдут кратковременные дожди. Ожидается юго-западный и южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +5 до +10 °C, а днем потеплеет до +10 до +15 °C.

По информации пресс-службы МЧС Башкирии, ночью и утром на автомобильных дорогах местами возможен туман, снизивший видимость до 500 метров и меньше.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Погода#Прогноз погоды#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Осень#Холодная погода
Подпишитесь
Выиграл конкуренцию. Курултай избрал нового сенатора из Башкирии
Сегодня, 07:54
Отсутствие отопления привело к взрыву в многоэтажке в Башкирии
Сегодня, 06:47
Будет ли салют в День республики 11 октября 2023 года в Уфе?
Сегодня, 03:25
Уфимка потеряла щеку после популярной косметической процедуры
Сегодня, 03:50
Скандальную набережную в Уфе могут переименовать и разделить
Сегодня, 07:28
«Дети будут сидеть в куртках и шапках»: в детском садике в Уфе до сих пор отопления
Сегодня, 07:00