Дожди и туманы накроют Башкирию уже на днях

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В пятницу, 6 октября, жители региона должны готовиться к пасмурной погоде с просветами. По территории республики пройдут кратковременные дожди. Ожидается юго-западный и южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +5 до +10 °C, а днем потеплеет до +10 до +15 °C.
По информации пресс-службы МЧС Башкирии, ночью и утром на автомобильных дорогах местами возможен туман, снизивший видимость до 500 метров и меньше.