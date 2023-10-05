«Дети будут сидеть в куртках и шапках»: в детском садике в Уфе до сих пор отопления

А всё дело в том, что это учреждение не отапливается, как «нормальные» детские садики. В мэрии нам рассказали, что работницам и воспитанникам Центра образования №29 придётся потерпеть до наступления холодов. Ведь им тепло дадут вместе с многоквартирными домами, в которых батареи станут тёплыми только со следующей недели.