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Updated Сегодня, 08:23

В детском садике в Уфе нет отопления. Его должны были включить 3 октября

«Дети будут сидеть в куртках и шапках»: в детском садике в Уфе до сих пор отопления

5 октября 2023, 07:00
Фото: 1MI

В детском садике в Уфе нет отопления. Его должны были включить 3 октября

В мэрии уверяют, что дело в системе отопления.

В детском садике в Сипайлово до сих пор нет отопления. Отопительный сезон для социальных учреждениях должен был начаться 3 октября.

Подобная жалоба поступила на страницу Радия Хабирова. Олеся И. рассказала, что дети в Центре образования №29 на Сипайловской вынуждены тихий час проводить в кофтах и штанах. Она опасается дальнейшего похолодания, когда дети должны будут сидеть в куртках и шапках.

А всё дело в том, что это учреждение не отапливается, как «нормальные» детские садики. В мэрии нам рассказали, что работницам и воспитанникам Центра образования №29 придётся потерпеть до наступления холодов. Ведь им тепло дадут вместе с многоквартирными домами, в которых батареи станут тёплыми только со следующей недели.

Напомним, что взрыв в жилом доме в Янауле мог произойти из-за отсутствия отопления.

#Общество#Уфа#Отопление#Новости Уфы#Идэль Гумеров#Сипайлово
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