«Дети будут сидеть в куртках и шапках»: в детском садике в Уфе до сих пор отопления

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
В детском садике в Сипайлово до сих пор нет отопления. Отопительный сезон для социальных учреждениях должен был начаться 3 октября.
Подобная жалоба поступила на страницу Радия Хабирова. Олеся И. рассказала, что дети в Центре образования №29 на Сипайловской вынуждены тихий час проводить в кофтах и штанах. Она опасается дальнейшего похолодания, когда дети должны будут сидеть в куртках и шапках.
А всё дело в том, что это учреждение не отапливается, как «нормальные» детские садики. В мэрии нам рассказали, что работницам и воспитанникам Центра образования №29 придётся потерпеть до наступления холодов. Ведь им тепло дадут вместе с многоквартирными домами, в которых батареи станут тёплыми только со следующей недели.
Напомним, что взрыв в жилом доме в Янауле мог произойти из-за отсутствия отопления.