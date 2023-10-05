Бизнес-образование в России: за что бизнесмены и управленцы отдают по 8,4 млн рублей

У российской Торгово-промышленной палаты есть ряд уникальных функций. Только она выдает сертификаты, подтверждающие страну происхождения товара, может засвидетельствовать форс-мажор. Специалистов по работе с такими документами, готовят в учебном центре ТПП. Изначально его создавали, чтобы решить кадровые вопросы внутри палаты. Но сегодня «Международный институт менеджмента объединений предпринимателей», сокращённо МИМОП — это полноценная бизнес-школа, где деловое образование может получить любой желающий. Оборот за прошлый год — 70 миллионов рублей. В институте говорят: нередко бывает так, что клиент достиг «потолка» в бизнесе, но не знает, чему ему нужно научиться, чтобы преодолеть это.