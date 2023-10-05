Бизнес-образование в России: за что бизнесмены и управленцы отдают по 8,4 млн рублей

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
На сегодняшний день рынок делового образования в России оценивают почти в 94,5 миллиарда рублей. Короткие программы, например, тренинги или семинары, обычно направлены на получение и отработку какого-то навыка. По их окончании слушателю выдают сертификат. Курсы повышения квалификации, как правило, длятся от 16 до 250 часов, студент получает удостоверение. Более длинные программы — это уже профессиональная переподготовка. Считается, что за этот срок можно освоить новую профессию. По окончании студент получает диплом. В отрасли насчитывают более 6 тысяч компаний, в сфере заняты около 150 тысяч человек.
Как заявляет ректор Международного института менеджмента объединений предпринимателей Анна Пилагина, Россия — это одна из наиболее обучаемых стран в мире. В частности, она отмечает, что у России — второе место в мире СКЛ по количеству людей с высшим образованием СКЛ, причем большая часть из них — не работает по специальности.
Руководитель практики управления «Русской школы управления» Сергей Трушкин подчеркивает, что в России насчитывается свыше двух миллионов компаний.
— Предположим, 3 миллиона компаний по всему СНГ. И в каждой компании минимум 5-6 функциональных управленцев. То есть мы говорим о рынке 15-20 миллионов потенциальных слушателей, — говорит Трушкин.
Первые школы и институты бизнеса в России появились 30 лет назад. И за это время запросы слушателей менялись. Игроки рынка говорят, сейчас студенты не хотят теории, им нужна практика — разбор конкретных кейсов. В трендах: цифровая трансформация компаний — применение искусственного интеллекта и нейромаркетинг. Кроме того, востребовано антикризисное управление и курсы, обучающие переговорным техникам.
У российской Торгово-промышленной палаты есть ряд уникальных функций. Только она выдает сертификаты, подтверждающие страну происхождения товара, может засвидетельствовать форс-мажор. Специалистов по работе с такими документами, готовят в учебном центре ТПП. Изначально его создавали, чтобы решить кадровые вопросы внутри палаты. Но сегодня «Международный институт менеджмента объединений предпринимателей», сокращённо МИМОП — это полноценная бизнес-школа, где деловое образование может получить любой желающий. Оборот за прошлый год — 70 миллионов рублей. В институте говорят: нередко бывает так, что клиент достиг «потолка» в бизнесе, но не знает, чему ему нужно научиться, чтобы преодолеть это.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин также отмечает, что специалисты отрасли заинтересованы в повышении своих профессиональных комптенций.
— С одной стороны, это все, что связано с «мягкими» навыками и универсальными компетенциями, способностью будущего сотрудника работать в формате многозадачности и постоянных изменений. Спрос вырос на курсы, повышающие компетенции по управлению в стрессовых ситуациях и умению действовать в нестабильной реальности и правильно проживать ошибки, управлению изменениями. Сейчас мы видим запрос у бизнеса на конфликтологию и умение применять переговорные, медиативные техники в различных отраслях, — говорит Катырин.
Ректор Международного института менеджмента объединений предпринимателей Анна Пилагина отмечает, что предприниматели часто обращаются с запросом сформулировать предмет обучения, подчеркивая, что для поддержания конкурентоспособности необходимо четкое понимание СКЛ. В этом случае бизнес-тренер, тренинговая компания, образовательная организация вместе формулируют запрос, чему учить, как учить, с кем учить
Так, в МИМОП одна из самых востребованных программ — «Медиация». Она длится 254 часа, её стоимость — 70 тысяч рублей. Программу набирают два раза в год, причем свободных мест на потоке почти не бывает.
Медиатор — новая востребованная профессия, это специалист по внесудебному урегулированию споров. К нему обращаются, когда конфликт требуется решить, обеспечив при этом конфиденциальность, когда стороны хотят сохранить бизнес и его репутацию. Одна из дисциплин, которую изучают будущие медиаторы — эмоциональный интеллект.
Её оборот за прошлый финансовый год — 4,5 миллиарда рублей. Почти 900 миллионов приносит b2b-сектор. Это программы, которые заказывают для своих сотрудников корпорации. Почти 600 миллионов — работа с публичным и гос_сектором. «Сколково» участвует в конкурсах на образовательные продукты. Более девятисот — так называемые прочие доходы, например взносы меценатов. Но больше всего приносят программы для физ_лиц, в том числе два самых популярных образовательных продукта «Сколково» — программы МВА и Executive MBA. Выручка b2c-сектора школы — 2 миллиарда 115 миллионов рублей в год.
Обучение по программе Executive МВА (программа для собственников бизнеса и руководителей высшего звена) и стоит 8,4 миллионов рублей. Как объясняют в бизнес-школе, от классического курса Executive отличается тем, что рассчитан не просто на предпринимателей, а на руководителей бизнеса.
Классический МВА стоит 4,1 миллиона рублей, и длится 18 месяцев. Очно студенты учатся 4 дня в месяц, и живут на протяжении этого времени на территории кампуса. Слушатели изучают, в том числе, стратегический менеджмент и поведение коллективов. Например, на блоке по HR-менеджменту рассказывают о так называемой поведенческой модели D.I.S.C. Как в зависимости от типа личности нанять нужного кандидата.
Руководитель школы управления «Сколково» Александр Ким подчеркивает, что несмотря на доступность знаний, крайне важно понимание того, где и как они должны применяться.
— Мы учим управлять собой, компаниями, ситуациями, организациями, государственными институтами. По большому счёту, знания, они транспарентны. То есть в этом смысле знания во всём мире, они доступны. Вопрос в другом. Что непосредственно в применении этих знаний, в имплементации с учетом определённой специфики, особенностей, рассмотрения различных кейсов, успешных и неуспешных, — говорит Ким.
Если «Сколково» больше ориентирована на предпринимателей, то «Русская школа управления» — на менеджеров. Как отмечает Сергей Трушкин, университеты, как правило, выпускают специалистов в области менеджмента, но не менеджеров как таковых. Он поясняет, что эффективный менеджмент — это реакция на сбой.
— ВУЗы в основном учат специалистов. Менеджеров не учат. Менеджменты учатся на конкретных действиях, в конкретных ситуациях. Менеджмент — это реакция на сбой. Чтобы научиться руководить, надо с этими сбоями сталкиваться. Надо их либо не допускать, тогда это называется проактивное управление, либо быстро на них отрабатывать, тогда это называется реактивное управление, — заявил Трушкин.
Обучение модульное. Блоки могут входить в состав разных курсов. Например, «Распознавание лжи» должны изучить посетители таких программ, как «Управление персоналом», «Директор по продажам», «Директор компании» и других. Как правило, модуль длится один день, его ведёт один преподаватель. И на оплату его услуг уходит большая часть цены курса.
Очная программа «Директор компании: навыки и системы управления» стоит 139 тысяч 900 рублей. Из которых почти 35 тысяч — гонорар преподавателя за одного студента. Ещё около 16 — печать. Это обучающие материалы, бейджи, а также сертификаты, которые выдают слушателям по окончании курса. Также в стоимость закладывают аренду аудиторий на ВДНХ, зарплату персонала, налоги и продвижение. Рентабельность учебной программы около 15%.
Российское деловое образование всегда было ориентировано на запад. Но в прошлом году международные ассоциации приостановили аккредитацию отечественных бизнес-школ, профессора отменили курсы, а вузы — партнёрские программы и обмен студентами. Кроме того, замещать пришлось и технические решения.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин заявил, что реакция на эти изменения не заставила себя ждать. Так, уже сейчас содержание программы меняется в соответствии с высокими стандартами советского образования с использованием имеющихся на сегодняшний день наработок отечественного бизнеса.
— Сейчас идёт изменение содержания с возвратом к лучшим образцам советских образовательных стандартов с применением уже наработок отечественного бизнеса. Очевидно, что такие сложные процессы в столь консервативной отрасли, как образование, не могут проходить безболезненно в столь сжатые сроки. Быстрый переход на отечественные онлайн-сервисы и технические решения, процесс замены привычных и бывших монополистами коммуникационных и образовательных платформ из недружественных стран, — говорит президент Торгово-промышленной палаты России.
Катырин Отмечает, что развитие системы делового образования — одно из ключевых направлений деятельности Торгово-промышленной палаты. Сегодня при торгово-промышленных палатах работают 65 учебно-деловых центров.
Цель делового образования — не «корочка», а решение собственных рабочих задач, говорят выпускники бизнес-школ. А для этого крайне важен обмен практиками, и международный опыт. Эксперты отрасли сходятся в том, что нужно посмотреть на Восток, подумать о сотрудничестве с бизнес-школами Китая, Сингапура, Гонконга, Турции, Индии и других стран. Преподаватели из этих школ могут рассказать об особенностях национальных рынков и азиатской модели менеджмента, что сейчас актуально. И это будет деловой бизнес_вектор.