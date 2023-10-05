Бетон и деградация: уфимцы протестуют против вырубки Кошкиного леса

Также мы пообщались с рабочими, занимающимися спилом деревьев. Они считают, что причина ситуации — в несогласованности действий между различными организациями. По их мнению, коммуникациями и инфраструктурой нужно было заниматься до массовой застройки. Также они посетовали на активистов — заниматься спасением леса нужно было до начала активных работ.