Бетон и деградация: уфимцы протестуют против вырубки Кошкиного леса

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Жители микрорайона Глумилино остро отреагировали на начавшуюся вырубку деревьев в Кошкином лесу. 4 октября они провели собрание, на котором сформулировали свои требования и вопросы к застройщикам и городским властям, а также предложения по благоустройству микрорайона и Кошкиного леса.
Напомним, появились сообщения о спиле насаждений на краю Кошкиного леса. Свидетели говорили об уничтожении целых сосен, лип и дубов. В ответ на наш запрос уфимская мэрия рассказала о разрешённой вырубке. Там уверяют, что она связана со строительством трубопроводов вдоль бульвара Давлеткильдеева и Рудольфа Нуреев.
Мы обнаружили, что вырубается широкая полоса лесного массива в створе улицы Рудольфа Нуреева. В некоторых местах сложены свежие цельные брёвна. Там, где месяц назад был участок леса, теперь пустырь. Также вырубка идёт в обратном направлении — со стороны строящегося жилого комплекса «Холмогоры». Объект возводит на территории бывших садовых участков компанией СК «Основа», заказчик — ООО «СЗ „Стратег“.
Встреча жильцов была организована самими гражданами, они планировали провести переговоры с представителями администрации и донести видение ситуации до журналистов. В связи с тем, что представителей властей не было, собрание превратилось в обмен мнением. Всего на собрании участвовало около 30 жильцов ближайших домов, в том числе — женщины с детьми, предприниматели, пенсионеры.
Активисты сформулировали несколько вопросов, адресованные к мэрии и застройщикам, касающиеся застройки территории, благоустройства и социальной инфраструктуры. Например, их волнует, что пользуясь выгодными участками, застройщики не спешат давать взамен места для досуга и времяпровождения местных жителей — спортивных площадок, прогулочных зон, лыжных трасс.
По словам Натальи, одной из участниц собрания, отсутствие благоприятной среды для молодёжи приводит к их деградации. Из-за этого дети вынуждены проводить время со смартфонами и компьютерами, в торговых центрах и подворотнях.
— Что делает полезного застройщик для района? Какие социальные объекты строятся? Где могут проводить время малыши, молодёжь, среднее поколение и пожилые люди? Хотелось бы узнать, собираются ли нам предоставить футбольное поле, беговые дорожки? Что нам дадут взамен бетонных дорог и многоэтажек?
Также людей волнует вопрос обеспеченности школами, детскими садами и больницами.
Неразрешённой остаётся тема застройки. Беспокойство у активистов вызывают геологические условия и влияние строительства многоэтажек на устойчивость фундамента имеющихся домов.
— Мы хотим сохранить наши ёлки, наш забор. Мы любим свой двор и ухаживаем за ним. Мы хотим сохранить лёгкие нашего района. Если будет проходить рядом дорога, она должна приносить минимальный ущерб лесу и жителям.
Во время обсуждения участники сошлись во мнение, что главная задача на сегодняшний день — отстоять лес. Также они готовы внести предложения по его благоустройству. Одно из предложений — включение Кошкиного леса в программу «Уфимское ожерелье».
По итогам обсуждений граждане записали видеообращение к жителям и руководству города с призывом сохранить лес.
Также мы пообщались с рабочими, занимающимися спилом деревьев. Они считают, что причина ситуации — в несогласованности действий между различными организациями. По их мнению, коммуникациями и инфраструктурой нужно было заниматься до массовой застройки. Также они посетовали на активистов — заниматься спасением леса нужно было до начала активных работ.
Нашу публикацию с видеообращением жителей прокомментировала компания «БашРТС». Там заявили, что вырубка деревьев согласована с администрацией Уфы и «Горзеленхозом». В компании не скрывают, что на данном участке действительно собираются строить автомобильную дорогу. Говоря о вырубленных насаждений, в «БашРТС» пообещали высадить новые деревья в районах и местах, которые должна определить администрация и «Горзеленхоз». Для уточнения информации мы отправили запрос в мэрию.