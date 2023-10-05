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Published Сегодня, 07:19

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Updated Сегодня, 08:23

Прокуратура отреагировала на аварию на шахте в Башкирии

Авария на шахте в Башкирии: в дело вмешивается прокуратура

5 октября 2023, 07:19
Фото: Пресс-служба Прокуратуры Республики Башкортостан

Прокуратура отреагировала на аварию на шахте в Башкирии

Надзорное ведомство должно установить обстоятельства произошедшего

Прокуратура проверит обстоятельства аварии на шахте в Учалах.

Напомним, сегодня утром во время работ по разборке технологической конструкции пострадали двое человек, ещё один — пропал без вести. В руководстве «Учалинского ГОКа» сообщили, что электрогазосварщик погиб.

По предварительной версии, рабочие проводили демонтаж переходной площадки в стволе шахты. Однако крепление кабеля не выдержало и оборвалось. В итоге двоих рабочих доставили в Учалинскую ЦРБ, а поисками третьего занялись горноспасатели. По версии предприятия, работник погиб, провалившись на глубину 1200 метров.

На место аварии приехал межрайонный прокурор. Прокуратура должна проверить соответствие рабочих мест требованиям охраны труда и промышленной безопасности. Также проводится доследственная проверка.

#Происшествия#Прокуратура#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Учалы
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