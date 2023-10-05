Авария на шахте в Башкирии: в дело вмешивается прокуратура

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Прокуратура проверит обстоятельства аварии на шахте в Учалах.
Напомним, сегодня утром во время работ по разборке технологической конструкции пострадали двое человек, ещё один — пропал без вести. В руководстве «Учалинского ГОКа» сообщили, что электрогазосварщик погиб.
По предварительной версии, рабочие проводили демонтаж переходной площадки в стволе шахты. Однако крепление кабеля не выдержало и оборвалось. В итоге двоих рабочих доставили в Учалинскую ЦРБ, а поисками третьего занялись горноспасатели. По версии предприятия, работник погиб, провалившись на глубину 1200 метров.
На место аварии приехал межрайонный прокурор. Прокуратура должна проверить соответствие рабочих мест требованиям охраны труда и промышленной безопасности. Также проводится доследственная проверка.