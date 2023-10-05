Американский актер Кевин Спейси попал в больницу во время поездки в Узбекистан

Кевин Спейси, американский актёр, был доставлен в больницу в Ташкенте во время своей поездки в Узбекистан. Причиной госпитализации стало онемение его руки, из-за которого возник риск сердечного приступа.