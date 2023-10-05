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Американский актер Кевин Спейси попал в больницу во время поездки в Узбекистан

5 октября 2023, 07:49
Кевин Спейси, американский актёр, был доставлен в больницу в Ташкенте во время своей поездки в Узбекистан. Причиной госпитализации стало онемение его руки, из-за которого возник риск сердечного приступа.

Инцидент произошел во время посещения музея Афрасиаб в древнем городе Самарканде. Как сообщается, Спейси почувствовал, что «его левая рука ощущала онемение в течение около восьми секунд».

В больнице актёру провели МРТ-исследование и общий медицинский осмотр. Однако никаких диагнозов не было подтверждено, как сообщает газета, пишет RT.

Спейси приехал в Узбекистан для участия в Ташкентском международном кинофестивале, который проходил с 29 сентября по 3 октября.

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