70 тысяч бутылок: в Башкирии обнаружили нелегальное алкогольное производство

Проведенный обыск позволил изъять более 70 тысяч бутылок алкоголя и 10 полимерных емкостей со спиртосодержащей жидкостью. Также, были обнаружено другие предметы, которые могут быть использованы в качестве доказательств в уголовном деле: более 160 тысяч пустых бутылок, крышки, этикетки, акцизные марки и другие предметы.