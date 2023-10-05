70 тысяч бутылок: в Башкирии обнаружили нелегальное алкогольное производство

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
По известной информации, помещение в промышленной зоне города Салавата было арендовано жителем Пензенской области для работы на предприятии, также он организовал две линии производства. Для выполнения работ он нанял семерых сотрудников, включая четверых иностранных граждан, находящихся нелегально на территории РФ.
Проведенный обыск позволил изъять более 70 тысяч бутылок алкоголя и 10 полимерных емкостей со спиртосодержащей жидкостью. Также, были обнаружено другие предметы, которые могут быть использованы в качестве доказательств в уголовном деле: более 160 тысяч пустых бутылок, крышки, этикетки, акцизные марки и другие предметы.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. В качестве меры пресечения подозреваемому был применен запрет на определенные действия. Иностранцу, занимавшему высокий руководящий пост в производственном процессе, было присвоено содержание под стражей. Также были задержаны четверо рабочих-мигрантов — за нарушение миграционного законодательства они будут оштрафованы. В настоящее время осуществляется предварительное расследование.