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Updated Сегодня, 11:39

70 тысяч бутылок: в Башкирии обнаружили нелегальное алкогольное производство

70 тысяч бутылок: в Башкирии обнаружили нелегальное алкогольное производство

5 октября 2023, 11:37
Фото: 1MI
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан успешно прервали нелегальное производство алкогольной продукции.

По известной информации, помещение в промышленной зоне города Салавата было арендовано жителем Пензенской области для работы на предприятии, также он организовал две линии производства. Для выполнения работ он нанял семерых сотрудников, включая четверых иностранных граждан, находящихся нелегально на территории РФ.

Проведенный обыск позволил изъять более 70 тысяч бутылок алкоголя и 10 полимерных емкостей со спиртосодержащей жидкостью. Также, были обнаружено другие предметы, которые могут быть использованы в качестве доказательств в уголовном деле: более 160 тысяч пустых бутылок, крышки, этикетки, акцизные марки и другие предметы.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. В качестве меры пресечения подозреваемому был применен запрет на определенные действия. Иностранцу, занимавшему высокий руководящий пост в производственном процессе, было присвоено содержание под стражей. Также были задержаны четверо рабочих-мигрантов — за нарушение миграционного законодательства они будут оштрафованы. В настоящее время осуществляется предварительное расследование.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#Алкоголь#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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