Взрыв газа произошел в многоквартирном доме Башкирии

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
В Янауле около восьми часов вечера в одной из квартир МКД прозвучал взрыв. На место были направлены силы МЧС России.
По предварительным данным МЧС РБ, в квартире произошел взрыв газо-воздушной смеси. В результате инцидента был госпитализирован один мужчина, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Известно, что в квартире были выбиты 3 пластиковых окна, входная дверь и перегородка из ДСП. В соседних квартирах также были выбиты входные металлические двери.
Точная причина произошедшего устанавливается.