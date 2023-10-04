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Posted Сегодня, 15:43

Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме Башкирии

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме Башкирии

4 октября 2023, 15:43
Фото: 1MI
Инцидент произошел в Янауле, есть пострадавший, сообщает пресс-служба МЧС РБ.

В Янауле около восьми часов вечера в одной из квартир МКД прозвучал взрыв. На место были направлены силы МЧС России.

По предварительным данным МЧС РБ, в квартире произошел взрыв газо-воздушной смеси. В результате инцидента был госпитализирован один мужчина, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Известно, что в квартире были выбиты 3 пластиковых окна, входная дверь и перегородка из ДСП. В соседних квартирах также были выбиты входные металлические двери.

Точная причина произошедшего устанавливается.

#Происшествия#Элина Сайфранова#Новости Башкирии
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