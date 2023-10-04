Взрыв газа, отставки чиновников Башкирии и откровения телефонных мошенников

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
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Updated Сегодня, 17:19
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Янауле. Инцидент произошел сегодня около 8 часов вечера. По предварительным данным МЧС РБ, в квартире произошел взрыв газо-воздушной смеси. В результате инцидента был госпитализирован один мужчина, его состояние оценивается как крайне тяжелое. По факту произошедшего прокуратура Башкирии организовала проверку.
Водителей Башкирии предупредили о взрывах на трассе М-5. В связи с проведением буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 в четверг, 5 октября, с 09:00 до 14:00 на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области вводится запрет на движение автомобилей.
В Башкирии трое высокопоставленных чиновников покинули свои должности. Указом главы республики от 4 октября от должностей освобождены заместитель премьер-министра правительства РБ Илшат Тажитдинов, министр образования Айбулат Хажин и председатель госкомитета по ЧС Фарит Гумеров. Напомним, ранее все они были избраны депутатами регионального Госсобрания седьмого созыва.
Так, и. о. министра образования был назначен заместитель главы ведомства Ильдар Малетбердин, а на должность председателя Госкомитета по ЧС — Кирилл Первов.
Минфин РФ подаст жалобу на выплату компенсации отсидевшему 13 лет без вины Исхакову. Ранее Ленинский райсуд Уфы постановил выплатить компенсацию в размере 31,6 млн рублей 86-летнему мужчине за незаконное уголовное преследование.
Телефонный мошенник разоткровенничался с полицейскими из Уфы. На манипуляции телефонного мошенника из Днепра едва не поддалась сотрудница Минкульта из Уфы. В какой-то момент женщина заподозрила неладное и обратилась к сотрудникам полиции, которые и узнали много нового о мошенническом промысле из первых уст. К примеру, в каждом офисе телефонных мошенников, которых в Днепре, по его словам, насчитывается около трех тысяч, работает в среднем по 200 человек. Каждый из них, как утверждает мужчина, якобы ежедневно разводит своих жертв примерно на миллион рублей.