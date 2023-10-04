Взрыв газа, отставки чиновников Башкирии и откровения телефонных мошенников

Телефонный мошенник разоткровенничался с полицейскими из Уфы. На манипуляции телефонного мошенника из Днепра едва не поддалась сотрудница Минкульта из Уфы. В какой-то момент женщина заподозрила неладное и обратилась к сотрудникам полиции, которые и узнали много нового о мошенническом промысле из первых уст. К примеру, в каждом офисе телефонных мошенников, которых в Днепре, по его словам, насчитывается около трех тысяч, работает в среднем по 200 человек. Каждый из них, как утверждает мужчина, якобы ежедневно разводит своих жертв примерно на миллион рублей.