Врачи на Сахалине нашли у женщины в мозгу трёхсантиметровую иглу

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Родители, чтобы скрыть свои следы, вставляли иглу в голову новорожденного, но они не ожидали, что это не причинит серьезного вреда здоровью ребенка. Несмотря на это, женщина смогла выжить и не испытывает головных болей, пишет RT.
Спустя много лет при проведении компьютерной томографии было обнаружено это инородное тело. Состояние пациентки не вызывает беспокойства, она находится под постоянным наблюдением врача.