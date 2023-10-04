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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Врачи на Сахалине нашли у женщины в мозгу трёхсантиметровую иглу

4 октября 2023, 12:46
Медики на Сахалине обнаружили у 80-летней женщины иглу длиной три сантиметра, которая находится в ее мозге. По словам представителей Минздрава, эта игла находится там уже с самого рождения пациентки.

Родители, чтобы скрыть свои следы, вставляли иглу в голову новорожденного, но они не ожидали, что это не причинит серьезного вреда здоровью ребенка. Несмотря на это, женщина смогла выжить и не испытывает головных болей, пишет RT.

Спустя много лет при проведении компьютерной томографии было обнаружено это инородное тело. Состояние пациентки не вызывает беспокойства, она находится под постоянным наблюдением врача.

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