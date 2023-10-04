Врачи на Сахалине нашли у женщины в мозгу трёхсантиметровую иглу

Медики на Сахалине обнаружили у 80-летней женщины иглу длиной три сантиметра, которая находится в ее мозге. По словам представителей Минздрава, эта игла находится там уже с самого рождения пациентки.