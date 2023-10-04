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В Башкирии из-за проведения буровзрывных работ ограничат движение на трассе М-5

Водителей Башкирии предупредили о взрывах на трассе М-5

4 октября 2023, 07:00
Фото: Минтранс Башкортостана// Telegram

В Башкирии из-за проведения буровзрывных работ ограничат движение на трассе М-5

Власти назвали причину происходящего

Так, в связи с проведением буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 в четверг, 5 октября, с 09:00 до 14:00 на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области вводится запрет на движение автомобилей.

Отмечается, что схема объезда данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для тяжеловесного транспорта на время буровзрывных работ проезд запрещен.

Отметим, что аналогичные ограничения ранее уже вводились на данном участке автодороги в связи с его реконструкцией.

#Общество#Ограничение движения#Дороги#Транспорт#Азамат Нухов#Реконструкция дороги
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