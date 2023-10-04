Водителей Башкирии предупредили о взрывах на трассе М-5

Так, в связи с проведением буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 в четверг, 5 октября, с 09:00 до 14:00 на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе Челябинской области вводится запрет на движение автомобилей.