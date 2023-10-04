В Уфе запустили движение по объездной дороге с Монумента дружбы

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Сегодня, 4 октября, в Уфе запустили движение по объездной дороги с Монумента дружбы. Дорога обходит улицы Пугачева и Бельской, которые на данный момент находятся на реконструкции.
По информации пресс-службы мэрии города, с полуночи и до 4 ноября правая полоса улицы Пугачева в сторону Нагаево будет закрыта. Далее, с 13 октября участок улицы Пугачевой на участке от Бельской до новой объездной дороги также будет закрыт.
Новая схема движения транспорта представлена на схеме.
Кроме того, с 10 октября будет запущено движение по путепроводу над улицей Генерала Рыленко. На данный момент там ведутся работы по устройству гидроизоляции.
Работы проводятся в рамках строительства «Южныйх ворот».