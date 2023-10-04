В Уфе запустили движение по объездной дороге с Монумента дружбы

По информации пресс-службы мэрии города, с полуночи и до 4 ноября правая полоса улицы Пугачева в сторону Нагаево будет закрыта. Далее, с 13 октября участок улицы Пугачевой на участке от Бельской до новой объездной дороги также будет закрыт.