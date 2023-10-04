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Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

В Уфе запустили движение по объездной дороге с Монумента дружбы

В Уфе запустили движение по объездной дороге с Монумента дружбы

4 октября 2023, 16:22
Фото: Мэрия Уфы.
Речь идет об объездной дороге с перекрестка улиц Пугачёва и Бельской, сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня, 4 октября, в Уфе запустили движение по объездной дороги с Монумента дружбы. Дорога обходит улицы Пугачева и Бельской, которые на данный момент находятся на реконструкции.

По информации пресс-службы мэрии города, с полуночи и до 4 ноября правая полоса улицы Пугачева в сторону Нагаево будет закрыта. Далее, с 13 октября участок улицы Пугачевой на участке от Бельской до новой объездной дороги также будет закрыт.

Новая схема движения транспорта представлена на схеме.

Фото: мэрия Уфы

Кроме того, с 10 октября будет запущено движение по путепроводу над улицей Генерала Рыленко. На данный момент там ведутся работы по устройству гидроизоляции.

Работы проводятся в рамках строительства «Южныйх ворот».

#Общество#Элина Сайфранова#Дороги#Новости Уфы#Транспорт#Реконструкция дороги
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