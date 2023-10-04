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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

В Уфе временно откроют проезд по улице Октябрьской революции

В Уфе временно откроют проезд по улице Октябрьской революции

4 октября 2023, 17:07
Фото: 1MI
Мера предпринимается для разгрузки города от пробок, сообщили в мэрии.

В Уфе до конца следующей недели откроют участок улица Октябрьской революции от Воровского до Новомостовой. Об этом сообщает телеграм-канал Подслушано в Башкирии со ссылкой на мэр/ Уфы.

Известно, что решение было принято для разгрузки города от пробок.

Ранее на оперативном совещании в ЦУРе Башкирии поднималась тема многокилометровых пробок в городе. Так, в регионе вводится дежурный заместитель министра транспорта РБ в период с пятницы до понедельника. Далее, в этот же период все дорожные работы, которые затрудняю въезд и выезд из города должны быть приостановлены. Предложено также было создать регламент закрытия дорог на ремонт и реконструкцию.

Разнос из-за пробок по всей Уфе устроил премьер Андрей Назаров
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#Город#Элина Сайфранова#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт
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