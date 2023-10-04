В Уфе временно откроют проезд по улице Октябрьской революции

Ранее на оперативном совещании в ЦУРе Башкирии поднималась тема многокилометровых пробок в городе. Так, в регионе вводится дежурный заместитель министра транспорта РБ в период с пятницы до понедельника. Далее, в этот же период все дорожные работы, которые затрудняю въезд и выезд из города должны быть приостановлены. Предложено также было создать регламент закрытия дорог на ремонт и реконструкцию.