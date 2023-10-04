В Уфе несколько многоквартирных домов изымут для муниципальных нужд

Так, согласно документам, опубликованным на сайте управления, изъятию подлежат дома по ул. К. Маркса, 17 корп.19; по ул. Кольцевой, 142, 142Б, 144А; ул. Коммунаров, 15. Отмечается, что все вышеупомянутые здания были построены в 1930–1950-е годы прошлого столетия — в настоящий момент они признаны аварийными.