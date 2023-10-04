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Published Сегодня, 06:43

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Updated Сегодня, 06:45

В Уфе несколько многоквартирных домов изымут для муниципальных нужд

В Уфе несколько многоквартирных домов изымут для муниципальных нужд

4 октября 2023, 06:43
Фото: 1MI
Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы сообщает об изъятии для муниципальных нужд многоквартирных домов в Черниковке и центре города. Соответствующие документы опубликованы на сайте управления.

Так, согласно документам, опубликованным на сайте управления, изъятию подлежат дома по ул. К. Маркса, 17 корп.19; по ул. Кольцевой, 142, 142Б, 144А; ул. Коммунаров, 15. Отмечается, что все вышеупомянутые здания были построены в 1930–1950-е годы прошлого столетия — в настоящий момент они признаны аварийными.

В планах Управления — выкупить жилые помещения у собственников, а также компенсировать им средства в связи с изъятием земельных участков. Нанимателям будет предоставлено другое жилье по договорам социального найма.

#Азамат Нухов
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