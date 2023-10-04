В Уфе коляска с ребенком скатилась на проезжую часть, пока мама отвлеклась на телефон

В это время коляска с ребенком начала скатываться в сторону дороги — женщина, будучи занятой телефоном, на это внимания не обратила. Коляска продолжила скатываться и оказавшись вплотную к проезжей части, опрокинулась на дорогу. Лишь в этот момент женщина оторвалась от телефона и побежала к коляске. Предположительно, ребенок не выпал на дорогу и не пострадал.