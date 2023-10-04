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Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:16

Updated Сегодня, 04:16

В Уфе коляска с ребенком скатилась на проезжую часть, пока мама отвлеклась на телефон

В Уфе коляска с ребенком скатилась на проезжую часть, пока мама отвлеклась на телефон

4 октября 2023, 04:02
Фото: 1MI
Женщина обратила внимание на коляску с ребенком лишь в тот момент, когда та опрокинулась на проезжей части, сообщает телеканал UTV.
Сюжет
Дети

Сообщается, что инцидент произошел днем ранее в уфимском микрорайоне Сипайлово. На кадрах с камер наружного наблюдения видно, как женщина стоит с коляской неподалеку от проезжей части. В какой-то момент она выпустила коляску из рук и начала смотреть в телефон.

В это время коляска с ребенком начала скатываться в сторону дороги — женщина, будучи занятой телефоном, на это внимания не обратила. Коляска продолжила скатываться и оказавшись вплотную к проезжей части, опрокинулась на дорогу. Лишь в этот момент женщина оторвалась от телефона и побежала к коляске. Предположительно, ребенок не выпал на дорогу и не пострадал.

К счастью, на момент падения коляски на светофорах горел запрещающий сигнал, вследствие чего удалось избежать трагедии.

#Происшествия#Город#Видео#Дети#Ребенок#ДТП с ребенком#Азамат Нухов#Материнство
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