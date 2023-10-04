В Уфе коляска с ребенком скатилась на проезжую часть, пока мама отвлеклась на телефон

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Сообщается, что инцидент произошел днем ранее в уфимском микрорайоне Сипайлово. На кадрах с камер наружного наблюдения видно, как женщина стоит с коляской неподалеку от проезжей части. В какой-то момент она выпустила коляску из рук и начала смотреть в телефон.
В это время коляска с ребенком начала скатываться в сторону дороги — женщина, будучи занятой телефоном, на это внимания не обратила. Коляска продолжила скатываться и оказавшись вплотную к проезжей части, опрокинулась на дорогу. Лишь в этот момент женщина оторвалась от телефона и побежала к коляске. Предположительно, ребенок не выпал на дорогу и не пострадал.
К счастью, на момент падения коляски на светофорах горел запрещающий сигнал, вследствие чего удалось избежать трагедии.