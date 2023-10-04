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Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

В ТПП РБ проходят В2В-переговоры с предприятиями Калужской области

В ТПП РБ проходят В2В-переговоры с предприятиями Калужской области

4 октября 2023, 06:55
Фото: ТПП РБ
В Торгово-промышленной палате РБ прошла встреча с делегацией деловых кругов Калужской области.

Бизнес-миссию в Башкортостан организовали ТПП РБ и Агентство по развитию бизнеса Калужской области. В программе визита — В2В-переговоры, посещение предприятий республики, знакомство с достопримечательностями столицы Башкортостана.

Поприветствовал гостей на площадке палаты Президент ТПП РБ Тимур Хакимов. Глава бизнес-объединения провел презентацию экономического и туристического потенциала региона, рассказал о возможностях для инвесторов. Тимур Хакимов отметил, что сотрудничество торгово-промышленных палат Башкортостана и соседних регионов ведётся очень активно.

— В этом году мы приняли бизнес-миссии из Челябинской области и Пермского края, Владимирской области. Очень насыщенное деловое общение состоялось у бизнеса в рамках форума регионов России и Беларуси. Заинтересованность у предприятий в бизнес-миссиях есть. Это эффективный способ выйти не только на внешний рынок, но и познакомиться с предприятиями соседних регионов, — отметил Тимур Хакимов, добавив, что итогам этого визита возможно будут заключены контракты.

Заместитель руководителя Центра Поддержки Экспорта Калужской области Екатерина Иванашко провела презентацию своего региона и представила инструменты поддержки бизнеса, которые реализуются в области. Члены делегации познакомили участников встречи со своими предприятиями. Затем состоялись В2В-переговоры по заявкам компаний.

Фото: ТПП РБ

Программа визита делегации рассчитана на три дня. Запланировано посещение целого ряда предприятий Башкортостана.

#Экономика#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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