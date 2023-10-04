В ТПП РБ проходят В2В-переговоры с предприятиями Калужской области

— В этом году мы приняли бизнес-миссии из Челябинской области и Пермского края, Владимирской области. Очень насыщенное деловое общение состоялось у бизнеса в рамках форума регионов России и Беларуси. Заинтересованность у предприятий в бизнес-миссиях есть. Это эффективный способ выйти не только на внешний рынок, но и познакомиться с предприятиями соседних регионов, — отметил Тимур Хакимов, добавив, что итогам этого визита возможно будут заключены контракты.