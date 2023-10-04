В Тамбове провели торжественное открытие памятника основателю политологии Чичерину

«Этот уникальный человек становится источником притяжения для юристов, социологов, политиков, политологов, государственников и просто порядочных людей. Борис Николаевич должен по праву занять почетное место в нашей истории. И в истории, и в праве, и в социологии, и в политике, и в строительстве железной дороги, и даже в создании периодической системы химических элементов, которую Менделеев признал приоритетной. Чичерин — создатель планетарной модели атома. И это за 25 лет до Нильса Бора! В этом состоит уникальность человека, который мог состояться везде», — сказал Пучнин.