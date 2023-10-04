В Тамбове провели торжественное открытие памятника основателю политологии Чичерину

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Как пишет издание novostivolgograda.ru, Пучнин назвал Чичерина универсальным человеком, сведущим во многих сферах, таких как социология, политология, юриспруденция и история. Его книги до сих пор находятся на полках многих университетов по всему миру.
Пучнин отметил, что именно Чичерин обосновал необходимость баланса государственной власти и свободы. Возможно, именно поэтому он хоть и был принят современниками, но остался непонятым: для консерваторов либералом, а для либералов консерватором. По политическим убеждениям он был сторонником развития гражданского общества и конструктивного диалога между центральной властью и местным самоуправлением.
«Этот уникальный человек становится источником притяжения для юристов, социологов, политиков, политологов, государственников и просто порядочных людей. Борис Николаевич должен по праву занять почетное место в нашей истории. И в истории, и в праве, и в социологии, и в политике, и в строительстве железной дороги, и даже в создании периодической системы химических элементов, которую Менделеев признал приоритетной. Чичерин — создатель планетарной модели атома. И это за 25 лет до Нильса Бора! В этом состоит уникальность человека, который мог состояться везде», — сказал Пучнин.
Особую благодарность Алексей Пучнин выразил Максиму Егорову — губернатору Тамбовской области.
По словам Егорова, Тамбовская земля является родиной многих оставивших глубокий след в российский истории великих людей. И символичным является тот факт, что открытие памятника состоялось в День образования Тамбовской области. Егоров подчеркнул, что в регионе появилась новая точка притяжения.
Отмечается, что памятник — это замысел, на реализацию которого ушло 15 лет осмысления, сбора средств и создания по-настоящему талантливого скульптурного произведения. Скульптором стал Виктор Остриков. Сейчас памятник Чичерину является одним из украшений центральной части Тамбова.