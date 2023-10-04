В России будут блокировать VPN-сервисы

Кроме того, в конце сентября были приняты поправки в Налоговый кодекс РФ, увеличивающие с 2024 года стоимость лицензии на предоставление услуг связи с 7,5 тыс. до 1 млн рублей. Таким образом «закрывается лазейка» для предпринимателей, которые не желают ставить на сетях системы слежки за абонентами и избегают оплаты штрафа путем получения новой лицензии. Участники рынка считают, что побочным эффектом нововведений станет повышение стоимости услуг связи, усиленная слежка за абонентами и масштабное ограничение доступа к VPN-сервисам, которые используют компании и обычные граждане.