В России будут блокировать VPN-сервисы

Posted 4 октября, 04:57
Published 4 октября, 04:57
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Как отмечают «Ведомости» со ссылкой на данные представителя РКН, ведомству передано право блокировать сайты, которые распространяют информацию о способах и методах обхода блокировок. Законодательство, запрещающее распространение таких сведений, вступило в силу с июля 2023 года.
Ожидается, что большинство VPN-сервисов станут недоступны для установки в России уже с марта 2024 года. Кроме того, Минцифры разработало проект постановления, по которому с того же момента VPN-сервисы во всех магазинах приложений будут блокироваться при предоставлении доступа к заблокированным ресурсам.
Согласно планам РКН, от россиян начнут скрывать не только возможность доступа к VPN-сервисам, но и сайты, побуждающие граждан такие сервисы использовать. Стоит отметить, что в работе популярных сервисов в ряде регионов РФ уже начались сбои, а часть сервисов стали недоступны для пользователей.
Кроме того, в конце сентября были приняты поправки в Налоговый кодекс РФ, увеличивающие с 2024 года стоимость лицензии на предоставление услуг связи с 7,5 тыс. до 1 млн рублей. Таким образом «закрывается лазейка» для предпринимателей, которые не желают ставить на сетях системы слежки за абонентами и избегают оплаты штрафа путем получения новой лицензии. Участники рынка считают, что побочным эффектом нововведений станет повышение стоимости услуг связи, усиленная слежка за абонентами и масштабное ограничение доступа к VPN-сервисам, которые используют компании и обычные граждане.
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