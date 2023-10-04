В РЭО начали собирать данные об источниках образования ТКО в российских регионах

По словам Алексея Бурова, замгендиректора по цифровизации РЭО, в организации приступают к рассылке шаблонов по регионам РФ для ознакомления. Пока заполнение форм не вменяется в обязанность, но оно помогло бы проверить, насколько стабильно работает система, а у регионов будет возможность привыкнуть к новым требованиям.