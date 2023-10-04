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В РЭО начали собирать данные об источниках образования ТКО в российских регионах

В РЭО начали собирать данные об источниках образования ТКО в российских регионах

4 октября 2023, 17:55
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор (РЭО) в режиме тестирования приступил к сбору данных об источниках образования твердых коммунальных отходов (ТКО) в российских регионах.

РЭО, являющийся оператором федеральной государственной информационной системы учета ТКО (ФГИС УТКО), разработал шаблоны выгрузки данных для их своевременного внесения в систему, куда будет поступать вся собранная информация.

Пока субъектам федерации предложено предоставить лишь общую информацию об источниках образования ТКО. Но уже с декабря текущего года — когда состоится запуск ФГИС УТКО — каждый российский регион должен будет заполнить соответствующие формы. По словам Дениса Буцаева, гендиректора РЭО, сохранение данных в рамках единой системы обеспечит прозрачность работы сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает gorod55.ru.

Субъекты федерации будут предоставлять РЭО данные о количестве источников образования отходов, потребительских категориях, а также о расчетных показателях — массе в тоннах и объеме в кубометрах.

По словам Алексея Бурова, замгендиректора по цифровизации РЭО, в организации приступают к рассылке шаблонов по регионам РФ для ознакомления. Пока заполнение форм не вменяется в обязанность, но оно помогло бы проверить, насколько стабильно работает система, а у регионов будет возможность привыкнуть к новым требованиям.

Требование об обязательной передаче информации во ФГИС УТКО начнет действовать с 1 декабря текущего года в рамках приказа Минприроды № 919. За передачу информации будут отвечать операторы субъектов РФ, операторы по обращению с ТКО, региональные органы исполнительной власти и местного самоуправления, а также РЭО.

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