В ходе СВО погиб многодетный отец из Башкирии Венер Вахитов

В ходе специальной военной операции погиб многодетный отец Венер Вахитов. Как сообщает глава Кигинского района Зухра Гордиенко, мужчина был призван в рамках частичной мобилизации, а после внесения изменений об отсрочки многодетных отцов вернулся домой.