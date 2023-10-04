В ходе СВО погиб многодетный отец из Башкирии Венер Вахитов

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
В ходе специальной военной операции погиб многодетный отец Венер Вахитов. Как сообщает глава Кигинского района Зухра Гордиенко, мужчина был призван в рамках частичной мобилизации, а после внесения изменений об отсрочки многодетных отцов вернулся домой.
— В тот день, когда мы его провожали, он чуть не опоздал на машину, потом чуть не опоздал на поезд. Как будто сам Бог пытался его остановить, — написала Зухра Гордиенко.
Информация о времени и месте прощания будет сообщена позднее.