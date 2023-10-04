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Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

В ходе СВО погиб многодетный отец из Башкирии Венер Вахитов

4 октября 2023, 15:18
Об этом сообщила глава Кигинского района Зухра Гордиенко.

В ходе специальной военной операции погиб многодетный отец Венер Вахитов. Как сообщает глава Кигинского района Зухра Гордиенко, мужчина был призван в рамках частичной мобилизации, а после внесения изменений об отсрочки многодетных отцов вернулся домой.

— В тот день, когда мы его провожали, он чуть не опоздал на машину, потом чуть не опоздал на поезд. Как будто сам Бог пытался его остановить, — написала Зухра Гордиенко.

Информация о времени и месте прощания будет сообщена позднее.

Фото: Зухра Гордиенко.// vk.com
#Общество#Новости Башкирии#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО
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