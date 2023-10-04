В Башкирии тепловоз сошел с рельсов после столкновения с самосвалом, есть жертвы

Ранее в июне на уфимской станции Дема с рельсов сошли два вагона товарного поезда, перевозившие оцилиндрованные деревья. Никто не пострадал, но происшествие повлекло крупный ущерб. Еще один инцидент произошел в Учалинском районе в ноябре прошлого года, когда на подъездном пути Сагалыкского диоритового карьера, примыкающем к станции Шартымка, с рельсов сошли четыре вагона с щебнем. При этом на движение поездов через станцию Шартымка это не повлияло.