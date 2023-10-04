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В Башкирии тепловоз сошел с рельсов после столкновения с самосвалом, есть жертвы

В Башкирии тепловоз сошел с рельсов после столкновения с самосвалом, есть жертвы

4 октября 2023, 19:49
Фото: 1MI
Водитель КамАЗ выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с тепловозом, сообщили в региональном МВД.

Авария произошла на автодороге Благовещенск-Ильино-Поляна. В результате ДТП шесть из 16 вагонов тепловоза сошли с рельсов. При этом сообщается об одном пострадавшем — это 37-летний водитель грузовика. Его госпитализировали в больницу, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в июне на уфимской станции Дема с рельсов сошли два вагона товарного поезда, перевозившие оцилиндрованные деревья. Никто не пострадал, но происшествие повлекло крупный ущерб. Еще один инцидент произошел в Учалинском районе в ноябре прошлого года, когда на подъездном пути Сагалыкского диоритового карьера, примыкающем к станции Шартымка, с рельсов сошли четыре вагона с щебнем. При этом на движение поездов через станцию Шартымка это не повлияло.

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