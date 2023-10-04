В Башкирии тепловоз сошел с рельсов после столкновения с самосвалом, есть жертвы

Posted Сегодня, 19:49
Published Сегодня, 19:49
Modified Сегодня, 20:02
Updated Сегодня, 20:02
Авария произошла на автодороге Благовещенск-Ильино-Поляна. В результате ДТП шесть из 16 вагонов тепловоза сошли с рельсов. При этом сообщается об одном пострадавшем — это 37-летний водитель грузовика. Его госпитализировали в больницу, обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее в июне на уфимской станции Дема с рельсов сошли два вагона товарного поезда, перевозившие оцилиндрованные деревья. Никто не пострадал, но происшествие повлекло крупный ущерб. Еще один инцидент произошел в Учалинском районе в ноябре прошлого года, когда на подъездном пути Сагалыкского диоритового карьера, примыкающем к станции Шартымка, с рельсов сошли четыре вагона с щебнем. При этом на движение поездов через станцию Шартымка это не повлияло.