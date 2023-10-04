mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

В Башкирии заметили «танцующего» медведя

В Башкирии медведя заметили за необычным занятием

4 октября 2023, 04:26
Фото: 1MI

В Башкирии заметили «танцующего» медведя

Видео с камер наблюдения публикует национальный парк «Башкирия»

На камеры наблюдения в парке попали ночные танцы медведя. На кадрах видно, как лесной хищник совершает ритмичные движения и будто покачивается в такт только ему одному известной музыке.

Отметим, что за минувшие несколько недель в Башкирии участились случаи, когда диких животных замечали вблизи населенных пунктов и на автотрассах крупных городов. К примеру, ранее медведь напал на домашний скот неподалеку от Нугуш в Мелеузовском районе республики.

Постарается вас убить: в МЧС Башкирии рассказали, что делать при встрече с медведем
Узнать подробнее
#Общество#Видео#Азамат Нухов#Парк#Медведи
Подпишитесь
Водителей Башкирии предупредили о взрывах на трассе М-5
Сегодня, 07:00
Глава района Башкирии досрочно покинул должность
Сегодня, 06:58
Девятичасовой задержкой рейса из Уфы заинтересовалась транспортная прокуратура
Сегодня, 03:39
Уфимец заснял на видео вой сирен по всему городу
Сегодня, 05:41
«Нас решили отравить?» Жители Башкирии трубят о невыносимом запахе птичьего помёта
2 октября, 10:16
БашРТС: жители Уфы не получат квитанций за отопление за сентябрь
Вчера, 09:23