В Башкирии медведя заметили за необычным занятием

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
На камеры наблюдения в парке попали ночные танцы медведя. На кадрах видно, как лесной хищник совершает ритмичные движения и будто покачивается в такт только ему одному известной музыке.
Отметим, что за минувшие несколько недель в Башкирии участились случаи, когда диких животных замечали вблизи населенных пунктов и на автотрассах крупных городов. К примеру, ранее медведь напал на домашний скот неподалеку от Нугуш в Мелеузовском районе республики.