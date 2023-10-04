В Башкирии медведя заметили за необычным занятием

Отметим, что за минувшие несколько недель в Башкирии участились случаи, когда диких животных замечали вблизи населенных пунктов и на автотрассах крупных городов. К примеру, ранее медведь напал на домашний скот неподалеку от Нугуш в Мелеузовском районе республики.