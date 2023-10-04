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Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Стало известно, кто заменит ушедших из правительства Башкирии чиновников

Стало известно, кто заменит ушедших из правительства Башкирии чиновников

4 октября 2023, 10:17
Фото: 1MI
Ранее стало известно об отставке вице-премьера Тажитдинова, министра образования Хажина, главы Госкомитета по ЧС Гумерова.

Глава Башкирии подписал указ о назначении исполняющего обязанности министра образования и науки РБ и председателя Госкомитета по ЧС РБ. Об этом сообщает телеграм-канал «Подслушано в Башкирия».

Так, и. о. министра был назначен заместитель главы ведомства Ильдар Малетбердин, а на должность председателя госкомитета — Кирилл Первов.

Напомним, что экс-министр образования Башкирии Айбулат Хажин и экс-глава Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров с 4 октября перешли на работу в Госсобрания РБ в качестве избранных депутатов.

#Элина Сайфранова
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