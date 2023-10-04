Стало известно, кто заменит ушедших из правительства Башкирии чиновников

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Глава Башкирии подписал указ о назначении исполняющего обязанности министра образования и науки РБ и председателя Госкомитета по ЧС РБ. Об этом сообщает телеграм-канал «Подслушано в Башкирия».
Так, и. о. министра был назначен заместитель главы ведомства Ильдар Малетбердин, а на должность председателя госкомитета — Кирилл Первов.
Напомним, что экс-министр образования Башкирии Айбулат Хажин и экс-глава Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров с 4 октября перешли на работу в Госсобрания РБ в качестве избранных депутатов.