Социальный контракт для малоимущих в Уфе в 2024 году

На основании АСПК человеку предоставляется денежные субсидии в виде единоразовой помощи или ежемесячных выплат, которые он должен направить на цели, определенные договором. Соглашение заключается между жителем Республики Башкортостан и центром соцподдержки населения. При этом разрабатывается индивидуальный план действий, помогающих преодолеть кризисную ситуацию и выйти из нее, для каждого случая в отдельности. По заключенному договору органы соцподдержки обязуются осуществлять выплаты гражданину, а гражданин — выполнять указанные в соглашении мероприятия по соцадаптации.