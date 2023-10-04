Социальный контракт для малоимущих в Уфе в 2024 году

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
В Уфе социальный контракт для малоимущих в 2024 году могут получить все граждане, находящиеся за чертой бедности, на определенных условиях.
В Башкирии уже несколько лет реализуется проект, который нацелен на снижение уровня бедности в регионе. В рамках программы государство предоставляет адресную соцпомощь на основании социального контракта (АСПК). Участниками проекта могут стать все малоимущие семьи одинокие граждане, чей доход меньше действующего прожиточного минимума.
Например, малоимущей будет признана семья из четырёх человек, двое из которых несовершеннолетние, где общий доход не будет превышать 29 596 рублей. Также на адресную помощь в 2024 году может претендовать одинокий гражданин, чей доход в месяц будет ниже 14 798 рублей.
На основании АСПК человеку предоставляется денежные субсидии в виде единоразовой помощи или ежемесячных выплат, которые он должен направить на цели, определенные договором. Соглашение заключается между жителем Республики Башкортостан и центром соцподдержки населения. При этом разрабатывается индивидуальный план действий, помогающих преодолеть кризисную ситуацию и выйти из нее, для каждого случая в отдельности. По заключенному договору органы соцподдержки обязуются осуществлять выплаты гражданину, а гражданин — выполнять указанные в соглашении мероприятия по соцадаптации.
Условия предоставления АСПК в Башкирии:
Цель контракта не просто дать денег семье, оказавшейся за чертой бедности, а помочь ей преодолеть кризисную ситуацию и перейти на самообеспечение.
Чтобы получить АСПК, нужно подать заявление в филиал центра соцподдержки населения по месту своего жительства. К заявлению нужно приложить:
Для получения помощи на открытие собственного дела необходимо дополнительно представить расчеты по бизнесу и бизнес-план. Утвержденную форму бизнес-плана можно скачать на официальном сайте Министерства семьи и труда Республики Башкортостан — если бизнес-план будет составлен в произвольной форме, в приеме заявления могут отказать.
Деньги по АСПК выделяются на конкретные цели и направлены на достижение определенных задач.
В Уфе деньги по соцдоговору в 2024 году можно получить на следующие цели:
Самым востребованным направлением АСПК в Башкирии является поиск работы. Также более 800 жителей республики за последний год с помощью соцконтракта смогли открыть собственное дело.
На поддержку граждан в рамках АСПК в Башкирии было направлено за последний год свыше 35 миллионов рублей. Размер помощи зависит от целевого назначения, предусмотренного контрактом.
Потратить деньги можно только на то, что указано в соцконтракте. Для подтверждения гражданин должен представлять отчет в соцорганы: расписки, договоры, кассовые и товарные чеки и т. д. Если будет обнаружено, что деньги расходуются не по целевому назначению, их придется вернуть.
Длительность выплат зависит от выбранного направления АСПК — от трёх месяцев до года. Срок определяется в индивидуальном порядке.
Если гражданин в период действия соглашения выезжает на постоянное место жительства за пределы Башкирии, то договор расторгается и деньги потребуется вернуть в республиканский бюджет.
Повторно обратиться за заключением АСПК можно только через год после даты прекращения действия соглашения.
С подробными разъяснениями о получении АСПК можно обратиться в центр занятости населения, структурные подразделения МФЦ, филиалы республиканского центра соцподдержки населения, службы семьи.
На сайте центра соцподдержки населения выберите филиал по месту своего жительства. Здесь есть график работы филиалов и телефоны для предварительной записи.
В назначенное время отнесите документы и заявление на АСПК в филиал РЦСПН. Сотрудник передаст ваши документы на рассмотрение и в случае одобрения назначит встречу для подписания договора.
Зайдите на сайт регионального МФЦ и перейдите к услуге «Предоставление АСПК». Здесь есть перечень документов в зависимости от ситуации и шаблон заявления.
Подготовьте документы и запишитесь на прием в ближайшее МФЦ. Сотрудники примут документы и после их рассмотрения уведомят о дальнейших действиях.
Получение услуги доступно только зарегистрированным пользователям с подтвержденной учетной записью.
Зайдите на портал госуслуг и наберите в поиске «Адресная социальная помощь на основании соцконтракта». Здесь описаны условия получения услуги и необходимые документы. Заполните заявления и подгрузите скан-копии документов. В течение 10 дней в личный кабинет вам придет ответ о результатах рассмотрения заявки.
В случае положительного результата с вами свяжутся представители соцорганов для подписания договора.