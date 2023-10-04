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Социальный контракт для малоимущих

Социальный контракт для малоимущих в Уфе в 2024 году

4 октября 2023, 16:26
Фото: pixabay.com
Социальный контракт для малоимущих
В Республике Башкортостан малообеспеченные граждане могут получить деньги от государства для развития своего дела либо на трудоустройство. Эта мера поддержки действует в регионе уже несколько лет, и только за последний год ей воспользовались около 3,5 тысяч жителей республики.
Сюжет
Дети

В Уфе социальный контракт для малоимущих в 2024 году могут получить все граждане, находящиеся за чертой бедности, на определенных условиях.

Какие условия в Башкирии для оформления соцконтракта?

В Башкирии уже несколько лет реализуется проект, который нацелен на снижение уровня бедности в регионе. В рамках программы государство предоставляет адресную соцпомощь на основании социального контракта (АСПК). Участниками проекта могут стать все малоимущие семьи одинокие граждане, чей доход меньше действующего прожиточного минимума.

Например, малоимущей будет признана семья из четырёх человек, двое из которых несовершеннолетние, где общий доход не будет превышать 29 596 рублей. Также на адресную помощь в 2024 году может претендовать одинокий гражданин, чей доход в месяц будет ниже 14 798 рублей.

На основании АСПК человеку предоставляется денежные субсидии в виде единоразовой помощи или ежемесячных выплат, которые он должен направить на цели, определенные договором. Соглашение заключается между жителем Республики Башкортостан и центром соцподдержки населения. При этом разрабатывается индивидуальный план действий, помогающих преодолеть кризисную ситуацию и выйти из нее, для каждого случая в отдельности. По заключенному договору органы соцподдержки обязуются осуществлять выплаты гражданину, а гражданин — выполнять указанные в соглашении мероприятия по соцадаптации.

Условия предоставления АСПК в Башкирии:

  • гражданство РФ;
  • постоянное проживание на территории Республики Башкортостан;
  • статус малоимущей семьи либо одинокого малоимущего гражданина;
  • согласие на заключение договора всех совершеннолетних членов семьи;
  • отсутствие регистрации в качестве юрлица или ИП в налоговых органах;
  • неполучение выплат от центра занятости в качестве безработного в течение трёх последних лет.

Цель контракта не просто дать денег семье, оказавшейся за чертой бедности, а помочь ей преодолеть кризисную ситуацию и перейти на самообеспечение.

Документы для оформления социального договора

Чтобы получить АСПК, нужно подать заявление в филиал центра соцподдержки населения по месту своего жительства. К заявлению нужно приложить:

  • паспорта совершеннолетних членов семьи;
  • свидетельство о браке (или его расторжении);
  • свидетельства о рождении совершеннолетних членов семьи;
  • свидетельство о смерти супруга (если заявитель вдовец или вдова);
  • справку медико-социальной экспертизы (если есть ребенок-инвалид);
  • документы о получении доходов всех членов семьи (включая получение стипендии).

Для получения помощи на открытие собственного дела необходимо дополнительно представить расчеты по бизнесу и бизнес-план. Утвержденную форму бизнес-плана можно скачать на официальном сайте Министерства семьи и труда Республики Башкортостан — если бизнес-план будет составлен в произвольной форме, в приеме заявления могут отказать.

Документы для оформления социального договораДокументы для оформления социального договора
Документы для оформления социального договора
Фото: pixabay.com

Направления государственной соцподдержки в Республике Башкортостан

Деньги по АСПК выделяются на конкретные цели и направлены на достижение определенных задач.

В Уфе деньги по соцдоговору в 2024 году можно получить на следующие цели:

  1. На поиск работы и трудоустройство. Гражданин должен оформиться через местный центр занятости как безработный, зарегистрироваться на порталах по трудоустройству и разместить там свое резюме. Если человек хочет получить новую профессию либо повысить квалификацию, ему может быть предоставлена дополнительная денежная помощь на прохождение обучения.
  2. На собственное дело. Будущему предпринимателю либо самозанятому выделяется единоразовая финансовая помощь. Ее можно потратить на закупку оборудования и расходных материалов, создание рабочих мест, арендную плату и т. д.
  3. На преодоление трудных жизненных обстоятельств. Если по независящим от граждан причинам в семье возникла кризисная ситуация (например, смерть или длительная болезнь одного из трудоспособных членов семьи, потеря жилья из-за стихийного бедствия или ЧС, др.), то выделяется ежемесячная помощь от государства. Также эти выплаты могут быть потрачены на покупку товаров для собственного подсобного хозяйства и для приобретения школьной формы и принадлежностей для обучения.

Самым востребованным направлением АСПК в Башкирии является поиск работы. Также более 800 жителей республики за последний год с помощью соцконтракта смогли открыть собственное дело.

Размеры выплат

На поддержку граждан в рамках АСПК в Башкирии было направлено за последний год свыше 35 миллионов рублей. Размер помощи зависит от целевого назначения, предусмотренного контрактом.

  1. При поиске работы выплачивается сумма прожиточного минимума: на 2024 год — 14 798 ₽. Деньги перечисляются в первый месяц после заключения договора, а затем еще три месяца после трудоустройства.
  2. При прохождении обучения — единоразово до 30 тысяч рублей. Эту сумму на обучение можно получить как при поиске работы, так и при организации собственного бизнеса.
  3. При организации собственного дела — единоразово до 350 000 рублей.
  4. На ведение личного подсобного хозяйства — до 200 000 рублей единовременно.
  5. При кризисной жизненной ситуации — 14 798 рублей каждый месяц (от 3 до 6 месяцев).

Потратить деньги можно только на то, что указано в соцконтракте. Для подтверждения гражданин должен представлять отчет в соцорганы: расписки, договоры, кассовые и товарные чеки и т. д. Если будет обнаружено, что деньги расходуются не по целевому назначению, их придется вернуть.

Размеры выплатРазмеры выплат
Размеры выплат
Фото: pixabay.com

Сколько действует соцконтракт

Длительность выплат зависит от выбранного направления АСПК — от трёх месяцев до года. Срок определяется в индивидуальном порядке.

Если гражданин в период действия соглашения выезжает на постоянное место жительства за пределы Башкирии, то договор расторгается и деньги потребуется вернуть в республиканский бюджет.

Повторно обратиться за заключением АСПК можно только через год после даты прекращения действия соглашения.

Где оформляется контракт?

С подробными разъяснениями о получении АСПК можно обратиться в центр занятости населения, структурные подразделения МФЦ, филиалы республиканского центра соцподдержки населения, службы семьи.

Органы соцзащиты

На сайте центра соцподдержки населения выберите филиал по месту своего жительства. Здесь есть график работы филиалов и телефоны для предварительной записи.

В назначенное время отнесите документы и заявление на АСПК в филиал РЦСПН. Сотрудник передаст ваши документы на рассмотрение и в случае одобрения назначит встречу для подписания договора.

МФЦ

Зайдите на сайт регионального МФЦ и перейдите к услуге «Предоставление АСПК». Здесь есть перечень документов в зависимости от ситуации и шаблон заявления.

Подготовьте документы и запишитесь на прием в ближайшее МФЦ. Сотрудники примут документы и после их рассмотрения уведомят о дальнейших действиях.

Госуслуги

Получение услуги доступно только зарегистрированным пользователям с подтвержденной учетной записью.

Зайдите на портал госуслуг и наберите в поиске «Адресная социальная помощь на основании соцконтракта». Здесь описаны условия получения услуги и необходимые документы. Заполните заявления и подгрузите скан-копии документов. В течение 10 дней в личный кабинет вам придет ответ о результатах рассмотрения заявки.

В случае положительного результата с вами свяжутся представители соцорганов для подписания договора.

#Общество#Новости#Дети#Семья#Многодетные семьи#Доходы#Помощь#Выплаты#Госуслуги#Пособие
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