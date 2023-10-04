mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 19:06

Published 4 октября, 19:06

Modified Сегодня, 19:11

Updated Сегодня, 19:11

Россия и Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества

Россия и Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества

4 октября 2023, 19:06
Фото: piqsels.com
4 октября в Москве состоялась встреча генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова с и. о. председателя правления АО «Узбекистон темир йўллари» (железные дороги Узбекистана) Зуфара Нарзуллаева.

Результатом встречи стал подписанный меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества компаний.

Главными целями создания этого документа стали: всестороннее развитие железнодорожных перевозок между Россией и Узбекистаном в двустороннем и транзитном сообщении, реализация потенциала действующих и развитие новых мультимодальных международных транспортных коридоров для наращивания объемов международных перевозок грузов с использованием железнодорожной инфраструктуры сторон, развитие и внедрение лучших практик в сфере цифровизации, обмен опытом в области реформирования железнодорожного транспорта, помощь в области обучения и подготовки кадров.

Стороны также обсудили текущее сотрудничество компаний, в частности проекты по развитию железнодорожных транспортных коридоров, взаимодействие в области информационных технологий и цифровизации, а также культурно-гуманитарное сотрудничество и другие вопросы.

Подпишитесь
В Башкирии ввели масочный режим: рассказываем зачем и кого это коснулось
Сегодня, 14:30
Массовое отравление произошло на детском празднике в Уфе
Сегодня, 13:03
Кутлугужин покинул пост главы фракции КПРФ в Курултае после критики Рудольфа Нуреева
Сегодня, 11:07
Жуткие смерти: десятки людей гибнут на рабочих местах в Башкирии
Сегодня, 07:39
Небольшая лужа: В Соль-Илецке популярное озеро находится на грани исчезновения
Сегодня, 08:58
Захват аэропорта в Махачкале: что известно об антисемитских беспорядках в Дагестане
Вчера, 20:32