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Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

Прокуратура Башкирии проверит обстоятельства взрыва газа в жилом доме

Прокуратура Башкирии проверит обстоятельства взрыва газа в жилом доме

4 октября 2023, 16:10
Фото: МЧС РБ
Инцидент произошел накануне вечером в Янауле. Один человек был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

По факту взрыва газа в Янауле прокуратура Башкирии организовала проверку. По информации пресс-службы надзорного ведомства, взрыв произошел сегодня вечером в квартире на 5 этаже.

В результате произошедшего, мужчина получил ожоги и был доставлено в медучреждение в крайне тяжелом состоянии.

Прокуратру в ходе проверки намерена установить обстоятельства и причины произошедшего, а также дать оценку соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме Башкирии
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#Элина Сайфранова
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