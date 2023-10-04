Прокуратура Башкирии проверит обстоятельства взрыва газа в жилом доме

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
По факту взрыва газа в Янауле прокуратура Башкирии организовала проверку. По информации пресс-службы надзорного ведомства, взрыв произошел сегодня вечером в квартире на 5 этаже.
В результате произошедшего, мужчина получил ожоги и был доставлено в медучреждение в крайне тяжелом состоянии.
Прокуратру в ходе проверки намерена установить обстоятельства и причины произошедшего, а также дать оценку соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования.