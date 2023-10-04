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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Проекты межевания нескольких кварталов отменили в Уфе

Проекты межевания нескольких кварталов отменили в Уфе

4 октября 2023, 06:28
Фото: 1MI
Соответствующее постановление за подписью мэра города Ратмира Мавлиева было опубликовано на сайте администрации Уфы.

Так, по указу сити-менеджера был отменен проект межевания П-15, ограниченном улицами Рихарда Зорге, Блюхера, Трамвайной на участке от улицы Лесотехникума до улицы Российской, где ранее планировался запуск скоростного трамвая.

Также это касается кварталов №20, 51, 72 на территории между улицами Пугачева, реками Белой и Уфа. Кварталы №20 и №51 находятся в микрорайоне «Кузнецовский затон» — там должны были разместить рекреационные зоны, а на территории квартала №72 — объекты коммунальной инфраструктуры.

Исполнение постановлений проконтролирует заместитель главы администрации по строительству и архитектуре.

#Город#Уфа#Администрация Уфы#Строительство#Азамат Нухов#Ратмир Мавлиев#Развитая инфраструктура
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