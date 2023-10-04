Проекты межевания нескольких кварталов отменили в Уфе

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Так, по указу сити-менеджера был отменен проект межевания П-15, ограниченном улицами Рихарда Зорге, Блюхера, Трамвайной на участке от улицы Лесотехникума до улицы Российской, где ранее планировался запуск скоростного трамвая.
Также это касается кварталов №20, 51, 72 на территории между улицами Пугачева, реками Белой и Уфа. Кварталы №20 и №51 находятся в микрорайоне «Кузнецовский затон» — там должны были разместить рекреационные зоны, а на территории квартала №72 — объекты коммунальной инфраструктуры.
Исполнение постановлений проконтролирует заместитель главы администрации по строительству и архитектуре.