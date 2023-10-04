Проекты межевания нескольких кварталов отменили в Уфе

Также это касается кварталов №20, 51, 72 на территории между улицами Пугачева, реками Белой и Уфа. Кварталы №20 и №51 находятся в микрорайоне «Кузнецовский затон» — там должны были разместить рекреационные зоны, а на территории квартала №72 — объекты коммунальной инфраструктуры.