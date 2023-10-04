Новый проспект в Уфе может получить имя бывшего президента республики

В пресс-службе регионального правительства также отметили, что на сегодняшний день в соответствии с указом главы республики имя Муртазы Рахимова было присвоено Башкирской гимназии в селе Мраково, а также Башкирской республиканской гимназии-интернату №3 в Кумертау. Также в будушем памятник первому президенту республики появится в уфимском парке Ленина — напротив здания регионального Госсобрания. На малой родине Муртазы Рахимова — в деревне Таваканово Кугарчинского района появится музей, посвященный жизнедеятельности бывшего главы республики.