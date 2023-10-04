mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Проспект «Восточного выезда» из Уфы могут назвать именем Муртазы Рахимова

Новый проспект в Уфе может получить имя бывшего президента республики

4 октября 2023, 12:55
Фото: 1MI

Проспект «Восточного выезда» из Уфы могут назвать именем Муртазы Рахимова

Правительство региона рассматривает варианты улиц, которые в дальнейшем могут получить имя Муртазы Рахимова.

Администрация Уфы рассмотрит вопрос о присвоении имени М. Г. Рахимова проектируемому проспекту (Восточный выезд, протяженность 12, 5 км.), расположенному между проспектом Салавата Юлаева и границами Советского, Кировского и Калининского районов.

Как сообщили Mkset в пресс-службе администрации Уфы, присвоить имя Муртазы Рахимова было предлыжено на выбор одной из двух уфимских улиц.

«Согласно указу главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2023 года № УГ-82 „Об увековечении памяти Муртазы Губайдулловича Рахимова“ нами были предложены два варианта присвоения одной из улиц Уфы имени первого президента Республики Башкортостан. В свою очередь, муниципалитет рассмотрит вопрос присвоения наименования после принятия правительством республики решения по данному вопросу», — сообщили в администрации города.

В пресс-службе регионального правительства также отметили, что на сегодняшний день в соответствии с указом главы республики имя Муртазы Рахимова было присвоено Башкирской гимназии в селе Мраково, а также Башкирской республиканской гимназии-интернату №3 в Кумертау. Также в будушем памятник первому президенту республики появится в уфимском парке Ленина — напротив здания регионального Госсобрания. На малой родине Муртазы Рахимова — в деревне Таваканово Кугарчинского района появится музей, посвященный жизнедеятельности бывшего главы республики.

«В настоящее время составлена проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта здания для направления на государственную экспертизу в целях проверки соответствия проектных решений нормам и правилам, установленным законодательством», — заявили в правительстве.

После реализации мероприятий, предусмотренных указом Радия Хабирова, в рамках работы Комиссии при Главе Республики Башкортостан по вопросам увековечения памяти и чествования выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в развитие республики, будут в установленном порядке рассмотрены дополнительные предложения и ходатайства по увековечению Муртазы Рахимова.

Художница из Уфы создала портрет Муртазы Рахимова на карте Башкирии
Узнать подробнее
Мороз, толпы людей, море цветов и Путин: как Башкирия прощалась с Муртазой Рахимовым
Узнать подробнее
#Политика#Общество#Башкирия#Уфа#Благоустройство#Новые улицы#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Рахимов Муртаза Губайдуллович#Азамат Нухов#Восточный выезд
Подпишитесь
Водителей Башкирии предупредили о взрывах на трассе М-5
Сегодня, 07:00
Стало известно, кто заменит ушедших из правительства Башкирии чиновников
Сегодня, 10:17
«По лямчику рублей»: телефонный мошенник разоткровенничался с полицейскими из Уфы
Сегодня, 07:52
Названы города Башкирии с самой напряженной ситуацией на рынке труда
Сегодня, 09:30
Минфин РФ подаст жалобу на выплату компенсации отсидевшему 13 лет без вины Исхакову
Сегодня, 10:26
Летевший с курорта самолет совершил экстренную посадку в Уфе
Сегодня, 07:59