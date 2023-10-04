Новый проспект в Уфе может получить имя бывшего президента республики

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Администрация Уфы рассмотрит вопрос о присвоении имени М. Г. Рахимова проектируемому проспекту (Восточный выезд, протяженность 12, 5 км.), расположенному между проспектом Салавата Юлаева и границами Советского, Кировского и Калининского районов.
Как сообщили Mkset в пресс-службе администрации Уфы, присвоить имя Муртазы Рахимова было предлыжено на выбор одной из двух уфимских улиц.
«Согласно указу главы Республики Башкортостан от 13 февраля 2023 года № УГ-82 „Об увековечении памяти Муртазы Губайдулловича Рахимова“ нами были предложены два варианта присвоения одной из улиц Уфы имени первого президента Республики Башкортостан. В свою очередь, муниципалитет рассмотрит вопрос присвоения наименования после принятия правительством республики решения по данному вопросу», — сообщили в администрации города.
В пресс-службе регионального правительства также отметили, что на сегодняшний день в соответствии с указом главы республики имя Муртазы Рахимова было присвоено Башкирской гимназии в селе Мраково, а также Башкирской республиканской гимназии-интернату №3 в Кумертау. Также в будушем памятник первому президенту республики появится в уфимском парке Ленина — напротив здания регионального Госсобрания. На малой родине Муртазы Рахимова — в деревне Таваканово Кугарчинского района появится музей, посвященный жизнедеятельности бывшего главы республики.
«В настоящее время составлена проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта здания для направления на государственную экспертизу в целях проверки соответствия проектных решений нормам и правилам, установленным законодательством», — заявили в правительстве.
После реализации мероприятий, предусмотренных указом Радия Хабирова, в рамках работы Комиссии при Главе Республики Башкортостан по вопросам увековечения памяти и чествования выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в развитие республики, будут в установленном порядке рассмотрены дополнительные предложения и ходатайства по увековечению Муртазы Рахимова.