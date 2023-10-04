mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Нобелевская премия по химии присуждена «за открытие и синтез квантовых точек»

4 октября 2023, 12:27
Церемония вручения Нобелевской премии по химии прошла недавно, и стало известно, кто стал лауреатами этого года.

Американские ученые Мунги Бавенди и Луис Брюс, а также российский ученый Алексей Екимов были отмечены за свои достижения в области открытия и создания квантовых точек. Эта технология имеет огромный потенциал для различных приложений, таких как оптика, электроника и медицина, пишет RT.

Квантовые точки — это наноматериалы, которые обладают особыми оптическими свойствами из-за своего размера и структуры. Они могут излучать свет различных цветов в зависимости от их размера. Благодаря этому, квантовые точки находят применение в производстве ярких и энергоэффективных дисплеев, солнечных батарей, лазеров и других устройств.

Открытие и синтез квантовых точек открывает новые горизонты в науке и технологии. Использование этих материалов может привести к созданию новых и улучшенных устройств и технологий, которые будут полезны во многих областях науки и жизни людей. Это важный шаг вперед в развитии науки и открытии новых возможностей для человечества. Поэтому Нобелевская премия по химии была заслуженно присуждена этим трем ученым за их вклад в развитие науки и технологии.

Подпишитесь
Водителей Башкирии предупредили о взрывах на трассе М-5
Сегодня, 07:00
Стало известно, кто заменит ушедших из правительства Башкирии чиновников
Сегодня, 10:17
«По лямчику рублей»: телефонный мошенник разоткровенничался с полицейскими из Уфы
Сегодня, 07:52
Названы города Башкирии с самой напряженной ситуацией на рынке труда
Сегодня, 09:30
Минфин РФ подаст жалобу на выплату компенсации отсидевшему 13 лет без вины Исхакову
Сегодня, 10:26
Летевший с курорта самолет совершил экстренную посадку в Уфе
Сегодня, 07:59