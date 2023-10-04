Нобелевская премия по химии присуждена «за открытие и синтез квантовых точек»

Открытие и синтез квантовых точек открывает новые горизонты в науке и технологии. Использование этих материалов может привести к созданию новых и улучшенных устройств и технологий, которые будут полезны во многих областях науки и жизни людей. Это важный шаг вперед в развитии науки и открытии новых возможностей для человечества. Поэтому Нобелевская премия по химии была заслуженно присуждена этим трем ученым за их вклад в развитие науки и технологии.