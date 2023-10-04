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Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Названы сроки, когда в Уфе планируют достроить мечеть Ар-Рахим

Названы сроки, когда в Уфе планируют достроить мечеть Ар-Рахим

4 октября 2023, 16:05
Фото: 1MI
Однако возможно это будет только при одном условии, сообщил глава Духовного управления мусульман РБ.

Мечеть Ар-Рахим в Уфе могут достроить и ввести в эксплуатацию в 2027-28 годах. Как сообщил председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин, для завершения строительства необходимо еще 3 миллиарда рублей.

Так, завершение строительства к этому сроку будет возможно только при условии адекватного финансирования.

Сроки не спрогнозируешь никак. На данный момент по скромным подсчетам до завершения [строительства] три миллиарда рублей. Найти три миллиарда рублей и свободно пустить на мечеть сложновато. Даже если нашли три миллиарда и закинули, даже тогда мы не сможем спрогнозировать, когда мечеть достроится. При адекватном финансировании эта история начнется, пройдет, как минимум, 4 года. Это будет 2027–2028 год, это будет очень даже хорошо, — Айнур Биргалин.

Ранее глава Башкирии на встрече с членами СПЧ РБ сообщал, что строительство мечети будет возобновлено весной этого года. Пока на первом этапе будет проводится техническое обследование недостроя.

Стало известно, когда возобновится строительство мечети Ар-Рахим в Уфе
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#Общество#Элина Сайфранова#Уфа#Новости Уфы#Мечеть#Мечеть Ар-Рахим
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