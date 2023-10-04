Названы сроки, когда в Уфе планируют достроить мечеть Ар-Рахим

Сроки не спрогнозируешь никак. На данный момент по скромным подсчетам до завершения [строительства] три миллиарда рублей. Найти три миллиарда рублей и свободно пустить на мечеть сложновато. Даже если нашли три миллиарда и закинули, даже тогда мы не сможем спрогнозировать, когда мечеть достроится. При адекватном финансировании эта история начнется, пройдет, как минимум, 4 года. Это будет 2027–2028 год, это будет очень даже хорошо, — Айнур Биргалин.