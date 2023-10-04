Названы города Башкирии с самой напряженной ситуацией на рынке труда

Согласно данным Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики, самый низкий показатель был в Агидели, где на одну вакансию приходится один незанятый. Далее за ним шли города Кумерау (0,7), Мелеуз (0,6). Четвертую строчку разделили Туймазы, Дюртюли, Баймак и Учалы (0,5). На пятом месте — Благовещенск, Давлеканово, Салават и Янаул (0,4).