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Published Сегодня, 09:30

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Updated Сегодня, 09:33

Названы города Башкирии с самой напряженной ситуацией на рынке труда

Названы города Башкирии с самой напряженной ситуацией на рынке труда

4 октября 2023, 09:30
Фото: 1MI
Анализ ситуации проводило Министерство семьи, труда и соцзащиты Башкортостана.

Самая напряженная ситуация на рынке труда в Башкирии отмечена в городе Агидели. Напряженность ситуации на рынке труда оценивалось по числе незанятых граждан на одну вакансию.

Согласно данным Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики, самый низкий показатель был в Агидели, где на одну вакансию приходится один незанятый. Далее за ним шли города Кумерау (0,7), Мелеуз (0,6). Четвертую строчку разделили Туймазы, Дюртюли, Баймак и Учалы (0,5). На пятом месте — Благовещенск, Давлеканово, Салават и Янаул (0,4).

#Общество#Экономика#Элина Сайфранова#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Рынок труда#Трудоустройство
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