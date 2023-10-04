«Наши мировые нищеброды»: работники судов в Башкирии взбунтовались из-за зарплат

Наша редакция обратилась за комментарием в Федерацию профсоюзов Республики Башкортостан. В отделе правовой защиты сказали, что не могут отслеживать ситуацию с заработными платами аппарата мировых судей, потому что они не состоят в профсоюзах. При этом они вправе писать обращения, а также могут создать первичные профсоюзные организации для защиты свои прав.