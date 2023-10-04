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Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Аппарат мировых судей в Башкирии требует повышения зарплат

«Наши мировые нищеброды»: работники судов в Башкирии взбунтовались из-за зарплат

4 октября 2023, 04:46
Фото: 1MI

Аппарат мировых судей в Башкирии требует повышения зарплат

В случае, если требования не будут удовлетворены, ожидаются массовые увольнения.

В социальных сетях появился ряд обращений граждан Башкирии с требованием поднять зарплаты работникам мировых судов. В случае невыполнения требований они грозят массовыми увольнениями.

Сначала пользователь Александр А. написал под постом Р. Хабирова комментарий: «Прошу рассмотреть вопрос о поднятии зарплаты аппарату мировых судей, а именно секретарям, заведующим канцелярии и помощникам». Текущую ситуацию недовольный назвал издевательством, посетовав на то, что у федеральных судей аппарат получает хорошую зарплату. При этом Александр А. попросил госкомитет юстиции воздержаться от ответа, считая, что проблема находится в компетенции правительства и главы республики.

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Также он задался вопрос — как должны выживать сотрудники с детьми на зарплату в 19 тысяч рублей? Из-за этого приходится брать кредиты на кредиты, а некоторые коллеги, по его словам, начали объявлять себя банкротами. Своей главной задачей он видит «достучаться, что зарплаты не хватает на нормальное существование».

Призыв мужчины поддержали другие пользователи. Катя Б. рассказала о том, что работники за свой счёт покупают канцелярию, а зачастую случаются простои из-за сбоев в программном обеспечении. Кроме того, недовольство вызывает отношение к работникам и высокая нагрузка. Чтобы решить проблему недобора секретарей, она предложила поднять зарплату больше, чем на 5 или 10 процентов от оклада.

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По словам Адели Б., её зарплаты хватает лишь для проезда на работу и обратно при большом фронте работы. Она считает несправедливостью, когда аппарату районных судов повышают зарплату, а мировые остаются без внимания.

Ольга Г. в качестве аргументов привела повышение цен на продукты, коммунальные услуги, детский сад и школу. Для доказательства она прикрепила к комментарию фотографию расчётного листка — на ней видно, что оклад секретаря судебного заседания составляет 3 751 рубль.

Ольга Г.Ольга Г.
Ольга Г.
Фото: vk.com

Возмущённым работникам ответили сотрудники госкомитета юстиции. Официальный представитель заявил, что в адрес премьер-министра отправлено письмо об увеличении окладов и ежемесячного денежного поощрения госслужащих в аппарате мировых судей.

Наша редакция обратилась за комментарием в Федерацию профсоюзов Республики Башкортостан. В отделе правовой защиты сказали, что не могут отслеживать ситуацию с заработными платами аппарата мировых судей, потому что они не состоят в профсоюзах. При этом они вправе писать обращения, а также могут создать первичные профсоюзные организации для защиты свои прав.

#Общество#Уфа#Зарплата#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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